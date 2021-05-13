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不畏疫情！星宇航空桃園-胡志明市航線今開航　每周飛三班

▲▼星宇航空桃園-胡志明市航線正式開航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空桃園-胡志明市航線今正式開航。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空開闢的第8個航點—胡志明市，於今（13）日正式啟航！這也是自去年疫情爆發以來，首家國際航空公司開闢胡志明市客運航線。為歡迎久違的新夥伴加入，胡志明市機場特別安排了水門禮，迎接星宇航空的班機首次抵達。自即日起，星宇航空將於每週三、四、六，提供每周三班的定期航班服務。

胡志明市為商務、貨運需求皆十分暢旺的經貿重鎮，更是未來經營越太平洋航線的重要轉機客源，近期越南雖提升了入境相關隔離規定，但對於台商及其親屬而言，仍有必要的往返需求。

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▲▼星宇航空桃園-胡志明市航線正式開航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空桃園-胡志明市航班時刻。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，希望在此艱鉅的疫情時刻，能穩健的增加新航線、深耕在地，同時，也逐步將海外分公司、服務據點一一建置完備，要用最佳的狀態，迎接疫情後復甦的航空旅運市場。

星宇航空目前維持每周約30班的航班維運，飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、吉隆坡、胡志明市等航點，所有機組人員皆為當班機來回，不入境，嚴格遵守疫情指揮中心各項防疫規範。

▲▼星宇航空桃園-胡志明市航線正式開航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空桃園-胡志明市航線正式開航。（圖／星宇航空提供）

空服員於航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡，加強機艙清毒等作業，提供旅客最安心的搭機環境。

因應目前疫情期間，越南政府僅開放特定對象申請搭機入境，星宇航空特別呼籲有赴越南需求之旅客，務必預先查詢並備妥相關旅遊文件。

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