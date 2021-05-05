星宇機師跟華航確診機師同場餐敘遭隔離　公司緊急回應了

▲海真私房菜。（圖／翻攝Google Maps）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨再宣布華航確診2例，分別是案1153機師和案1154空服員。其中，這名華航染疫機師個案4月29日曾去民生東路上知名的海真私房菜餐廳用餐，這場餐敘驚傳還有星宇航空機師同場。星宇航空證實，目前該名機師居家隔離中，不過，他當晚用餐後，並未再進公司，也無執飛任何航班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案1153足跡。（圖／指揮中心提供）

案1153為本國籍30多歲男性，為華航機師，今年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值13），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

這名華航機師確診前曾到過海真私房菜民生店用餐，驚傳同場餐敘中還有星宇航空機師，對此，星宇航空也證實，該名機師4/29晚上用餐後並無進公司上班，也無執飛任何航班，目前居家隔離中。隔離期間的所有派遣班表皆暫緩，隔離結束確認其健康狀況後再行安排勤務。

經指揮中心公布足跡後，海真私房菜緊急回應表示，餐廳將停業進行消毒。

▲海真私房菜百花牛筋，吃不到豆腐、嗆鍋蛋。（圖／余玫鈴提供)

海真私房菜是許多名人老饕的愛店，招牌菜包含有五福臨門、炒五絲、海真油雞、蒜香辣腸、百花牛筋、佛跳牆、嗆鍋蛋、酸菜白肉鍋、乾煎土魠魚與吃不到臭豆腐等，其中嗆鍋蛋、百花牛筋、吃不到臭豆腐都是海真私房菜必吃餐點。嗆鍋蛋看似平凡簡單，但卻是被煎到外酥內半熟，筷子輕輕一刺蛋黃就流出來；吃不到臭豆腐也是必吃，把打散的臭豆腐與老油條、辣椒、蔥花一起拌炒，爽脆口感很好下飯。

【你可能也想看】

►確診水電工足跡曝光！曾去「蘆洲2地點」

►國內首例！機師打完AZ疫苗又確診 4／22打第一劑「9天後發病」

►陳時中證實「泰國沈姓台商拿假陰性報告」偷返台 指揮中心要查！



►華航案累計28人確診！陳時中：觀察期至少到5／17

►華航機師曾去「飛鏢運動酒吧」 首例確診空服員也同行！

►華航群聚再＋2！首見空服員染疫 一圖看懂「28人確診關係」