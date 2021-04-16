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星宇航空X胡同新推「秘製燒肉飯」　精品級飛機餐超商開賣

▲▼三強聯手！星宇航空X胡同「秘製燒肉飯」小7開賣。（圖／星宇航空提供）

▲三強聯手！星宇航空X胡同「秘製燒肉飯」小7開賣。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空4月21日起攜手胡同燒肉，在全台7-ELEVEN端出「胡同秘製燒肉飯」，以精品級飛機餐規格打造微波鮮食，在家吃飯也能享受空中飛機餐。

今年起星宇航空與7-ELEVEN推出多款航點相關限定商品，這次找來機上餐飲指定品牌「胡同燒肉」合作，共同與7-ELEVEN三方推出「星宇航空X胡同-秘製燒肉飯」。

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選用台灣豬五花並以「炭中之王」備長炭燒烤，塗上獨門秘製醬汁，風味清爽不膩口，軟嫩燒肉搭配泡菜、歐姆蛋、青花菜及白飯，以飛機餐為概念打造可微波加熱鮮食，星宇航空機上餐的精品級美味在家也能享受，自4月21日起於全台7-ELEVEN限量販售。廣受歡迎的星宇推薦特色飲品「泰式奶茶」也將再次上架。

▲▼三強聯手！星宇航空X胡同「秘製燒肉飯」小7開賣。（圖／星宇航空提供）

▲蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋。（圖／星宇航空提供）

另外，即日起至5月23日，星宇機上兩款熱門美食「蜷尾家鐵觀音可可碎片冰淇淋」及「VDS胡蘿蔔綜合果汁」全台7-ELEVEN門市將再次開放預購，要讓民眾走進門市就可體驗星宇航空的精品級服務。

星宇表示，為了讓更多民眾體驗星宇優質的週邊商品及機上美食，特別與7-ELEVEN合作，讓大家不用出國，就能輕鬆在家享用，所有商品皆為期間限定、限量發售，未來還將陸續推出更多元的合作，敬請期待。

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