影／星宇航空公務車自撞護欄「空中翻一圈」　駕駛生死一瞬間嚇曝原因

記者沈繼昌／桃園報導

一輛星宇航空公務車27日上午經過台4線桃園市大園區三民路一段，突然失控撞上路邊護欄，在空中翻轉360度後竟奇蹟似的翻回路中央，不料後方一輛聯結車疾駛而來差點撞上，讓蕭姓駕駛飽受驚嚇。路人打電話向119求助，但蕭男以自己未受傷、係閃避小動物為由拒絕送醫。警方到場後為駕駛進行酒測，酒測值為零，肇事原因仍在調查中。

▲星宇航空公務車27日行經桃園市大園區三民路一段時，突然失控撞上護欄翻覆，險遭後方聯結車追撞。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲公務車失控自撞護欄翻覆，多處嚴重損毀。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

大園警分局指出，年約30歲的蕭姓男子27日上午駕駛星宇航空公務車，行經台4線一段538號前，突然失控撞上路旁護欄後翻覆，但公務車翻覆後又奇蹟似地翻回路中央。當時後方一輛聯結車疾馳而來，差點撞上公務車，讓蕭姓駕駛驚魂未定的傻在駕駛座上，好在其他車輛紛紛急煞，未釀成傷亡。

▲當時車輛在空中360度翻轉，奇蹟似回到路中央。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）



路人目睹後，打電話報案並向119求助幫忙，但蕭男向警消強調自己未受傷，因閃避前方小動物才撞上護欄，導致公務車多處嚴重受損。之後，警方為蕭男進行酒測，確認酒測值為零，但確切肇事原因仍在調查中。

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