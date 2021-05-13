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警戒升級差一步！台大公衛學者力推「防疫道德」：年輕人更該遵守

▲彰化縣抗體血清調查報告說明會，台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大公衛教授陳秀熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣進入疫情爆發以來最大規模的社區感染，除了華航諾富特案外，新北蘆洲、宜蘭縣也出現群聚感染，台北市萬華區、基隆市也出現感染源不明個案，距防疫警戒升三級只差一步。ETtoday《痛痛飛走了》邀請台大公衛陳秀熙教授評析近日疫情，他提到避免進到第四級「社區爆發」的2大關鍵，除了要將防疫文明提升為「防疫道德」外，還要做到一件事。

陳秀熙13日在《痛痛飛走了》分析本土群聚感染可能原因，他把華航諾富特事件與去年5月澳洲墨爾本爆發的旅館群聚作類比，同樣為旅館工作人員遭境外移入個案傳染，之後傳給保全，再傳進社區，最終導致2000人的大規模感染，澳洲政府還於8月宣佈全國進入緊急狀態。 

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▲點擊《痛痛飛走了》聽專家評析疫情時事。 

陳秀熙說，澳洲之所以會這麼嚴重，就是因為病毒傳到了100多間安養機構，高齡族群免疫力較弱，也容易出現超級超級傳播者。台灣本土疫情是否能守得住，就要看有沒有守著「這一關」。

另外，陳秀熙也表示，指揮中心將防疫警戒升到二級，或準備升三級，都是為了防止第四級的社區集體爆發做準備。台灣經歷過SARS風暴與部桃事件，醫院感控也有超前部署，只要全民做好「戴口罩、勤洗手、隔離者不去不特定場所」等NPI，就有信心把社區隱形傳播鏈切斷。

防堵本土疫情除了靠醫院端，陳秀熙更提到年輕人的「防疫道德」很重要。他強調，過去台灣疫情平穩時，都是強調「防疫文明」，現在應升級為「防疫道德」，而這之中也包函了最近指揮中心積極鼓勵的「一件事」，因為此波英國變異株傳播力強，確診者重症年齡也有下探趨勢，尤其年輕人更該積極響應，究竟是什麼事件？快上《痛痛飛走了》一起來聽聽看吧。

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