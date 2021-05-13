里港警＋仁德慈善協會　暖心關懷80歲獨居老翁

▲里港警分局舊寮派出所長陳永成、警員邱冠霖關心轄內涂姓老翁 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港鄉80多歲涂姓老翁，獨居又行動不便，平時三餐要靠鄰居或慈善團體幫忙，也無能力清理住處，里港警分局舊寮派出所員警獲悉，進行救助，並聯絡慈善協會人員前往清理住處，讓他很感動。

里港警分局舊寮派出所日前執行勤務，在所轄司馬村內執行家戶訪查時，聽聞鄰里說有某涂姓老翁生活相當艱困，急需生活物資資助，立即會同高樹鄉仁德慈善協會前往探視慰問、捐贈物資，積極協助度過難關。

據了解，涂姓老翁年約80多歲，目前獨自居住，行動不便，三餐均要自理，又無人幫忙，家中環境雜亂，清寒困苦，平時僅依靠著慈濟功德會或村內鄰居接濟，勉強度過三餐。

舊寮派出所警員邱冠霖獲知後，立即陳報所長陳永成，2員本著人飢己飢，人溺己溺的精神，合資購買了餅乾、奶粉、泡麵等必需生活物資，並聯繫在地仁德慈善協會志工賴淑珍一同前往協助打掃居家環境、關心生活起居及提醒注意人身安全，另幫忙轉介相關社會福利資源，讓他對警方及善心人士主動關懷慰問，備感窩心。

分局長楊龍祥表示，員警落實勤區訪查，關懷幫助弱勢，值得嘉勉，另外近來氣溫逐漸升高，天氣炎熱，呼籲民眾，應發揮鄰里互助關懷精神，如發現生活周遭有困苦獨居長者需要緊急協助，可以撥打110報案專線，警方將立刻派員前往協助。

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