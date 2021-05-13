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老公半夜還在外送！「熊貓寡婦」1招召喚哭了　人妻秒懂：無法回家

▲▼，我每次半夜叫熊貓都是希望把我老公叫回來（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲原PO訂鮮乳，想趁機把老公叫回來！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

網搜小組／劉維榛報導

礙於時薪縮水，不少外送員只好拉長工作時間，來賺取更多錢！一名自稱「熊貓寡婦」的人妻表示，常常等到三更半夜，老公卻還不下班，堅持接單外送，為了想把老公叫回來，原PO想到一奇招，就是自己當客人，看老公是否能接到訂單，結果下場悲催了。

高雄一名女網友在臉書《外送員的奇聞怪事》透露，老公是外送員，為了多賺一點錢，常常跑到深夜還不回家，就怕他太操勞，原PO突發奇想，乾脆自己也訂外送，看看是否能配對到老公，「因為已經好晚了，好希望送回來的人是他，然後立馬拉休！」

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無奈，昨（12）日深夜11時許，原PO訂了2瓶鮮乳，不是老公配送，真相超傻眼，「這次硬是疊單，疊疊疊，就是點不到我老公回來，派單啊派單，這時候老公應該又被派單派去大社或大寮了吧！」

▲▼，我每次半夜叫熊貓都是希望把我老公叫回來（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

▲另一派網友笑稱，原PO訂越多，老公反而要送更多單！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

文末，原PO哭笑不得直呼，自己根本是「熊貓寡婦」。文章曝光後，底下網友熱議，「晚上酒駕很多 要多加注意」、「看來你叫到別人的老公了」、「外送員不是都很討厭送超市的東西嗎尤其是飲品，說不定老公有接到只是看到內容轉單了」、「我上次前腳剛出門上班，我老婆在我出門前點餐，結果剛出門1分鐘馬上接到我老婆的訂單」、「曾經有一次，我是真的被拉回家，我家人叫的」。

另有人妻也哀號，「我買到現在也是召喚不回先生，拉休會掉組」、「寡婦+偽單親媽媽+1」。對此，有內行建議，「讓他去沒單的店，點了餐，再按上一張配送，很大機會會是他」、「你要看你老公騎到那附近，就點餐機率就會大一點」、「建議可以指定外送員，像Lalamove，就可以讓他回家啦」。

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