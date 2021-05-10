貴婦豪砸120萬弄臭小三！前徵信業員工曝「驚人內幕」　做完秒離職

▲前徵信業員工分享抓猴經驗。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

記者邱晟軒／綜合報導

許多外遇案件，當事人時常都會求助徵信業者協助調查，不過一般人對於此職業卻不是非常了解。有一名前徵信業者就在臉書上透露，曾經接手一件「預算無上限」的案件，但調查過程中涉及違法，最後他也因為此案，做完就立刻離職。

一名前徵信業者在臉書社團「匿名公社」發文表示，一名貴婦來找我們徵信社想要整死小三，並且表示收費多少錢都沒有關係，只求老公回頭，讓她老公想到小三就覺得噁心厭惡就好。

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原PO指出，因為貴婦表明收費無極限，讓他感到很大壓力，我們要求貴婦提供所有知道的資訊，包含小三的照片、地址、手機號碼、臉書和Line等，能提供越多越好。

▲前徵信業者在網上爆料。（圖／翻攝臉書匿名公社）

他並透露手法，首先會用最新的跟蹤器材蒐證，隨時回報給貴婦，而針對「讓她老公看到小三就噁心厭惡」的需求，策略是隨時觀察小三臉書動態，並且用木馬程式掌握小三和貴婦老公通訊的內容重點，藉此挑撥產生嫌隙，「再來就是比較違法的，不便透露太多！」

原PO強調，這個案子的結果是，貴婦老公成功回頭並和小三決裂，並討回之前送給小三的禮物，「貴婦爽在心裡卻要假裝無辜，開心繳了120萬給我們」，不過也因為這個案子我做了違法的事情，所以辭去了工作，「想起這個案子，只想說老公好賤，老婆好心機，小三很衰小，這是我所有案子裡頭「最不要臉的男人！」

▲原PO表示，他們會隨時觀察小三臉書動態並回報。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言，「內容跟故事館的故事有得比了！好看且精彩」、「這真的很勁爆」、「徵信業真的讓人好好奇」。也有網友疑惑「為什麼會被抓到違法？」原PO更是透露驚人後續指出，小三受不了被謾罵於是自己結束生命，走了後，家人從手機看到一些內幕，要替她洗刷冤屈，「後續就先保留不提了」。