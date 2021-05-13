做什麼都可以！　短裙辣妹撞車求和解...十指緊扣加「抱緊處理」

記者魏有德／綜合報導

大陸廣西近日發生一起看似平凡的車禍，不過，雙方司機在路邊協議和解的過程確引起外界議論。根據釋出的影片顯示，肇事的女司機為息事寧人，一度主動將手摟在對方男司機的腰上，同時撒嬌哀求，「啥事都好解決，做什麼都可以。」最後，兩人甚至幾乎十指緊扣，讓圍觀群眾看傻眼。

▲女駕駛在和解過程中表示只要能私了，做什麼都可以。（圖／翻攝中國網）

《中國網》報導，廣西桂林一輛棕色的BMW和一輛銀色的小轎車相撞，雙方男女司機站在路邊協商解決方案，女司機為私了，主動把手放在男司機的腰部稱，「反正啥事都好解決的。」男司機則反問該怎麼解決，女子則回應，「做什麼都可以。」

▲女駕駛開車肇事，和解過程中不停摟著對方，希望能私了。（圖／翻攝中國網）

從釋出的影片可以發現，這名肇事的女駕駛身著白色上衣及短裙，並露出一截小蠻腰，遭撞的男司機則是一身黑衣黑褲，身材相當威武。兩人對話過程中，女駕駛不斷去拉男司機的手，即便男司機不同意私了，女子還是伸手摟著男司機的腰邊撒驕邊哀求，最後兩個人幾乎十指相扣。

對於這種令人傻眼的「和解方式」，網友也紛紛留言表示，「肉償？」；「要中美人計了」；「這誰頂得住」。