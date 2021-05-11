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社會 社會焦點 保障人權

阿北撞車賠1000還嫌貴！酸車主「你們愛計較」：少年人有智慧點

記者趙蔡州／綜合報導

新北市日前發生一起停車糾紛，一名男子趁假日租車帶家人到淡水天元宮踏青，不料停車後突然遭到一輛轎車擦撞，導致轎車的車殼出現一大片刮傷，對方肇事後先稱自己當過警察、學過法律，接著拿出1000元要求和解，還唸他「年輕人不要愛計較」，讓他聽了非常不滿，堅持報警處理。

受害者在臉書社團《爆料公社》表示，他日前上午與家人一起到淡水天元宮踏青，由於家人人多且還要載東西，就特別租了一輛日租轎車，不料當他們抵達並停好車子後，左後方突然遭到一輛轎車擦撞，造成車門下方一大片車殼刮傷，甚至有輕微凹陷的情況。

肇事車主下車後，開口就自稱當過警察、有學過法律，認為這一場車禍不用報警，拿出1000元想要跟他私下和解，還說500元就可以修好了，給1000反而給多了，讓他聽了非常傻眼。

影片中可以看見，受害者說「說撞到1000塊，怎麼可能，這已經凹進去了」，肇事車主則繼續勸他，「你看，我把你撞怎樣，也沒凹進去，也不用板金」。

▲▼車撞車賠1千私了遭拒 肇事車主：年輕人有智慧點。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車禍拿1000想私了，肇事車主狂唸：「年輕人有智慧點」、「不要愛計較」。（圖／翻攝自爆料公社）

受害者表示，肇事者後來堅持要和解，還說出「（車損部位）這個磨一磨而已啦」、「少年人要有智慧一點」，讓他聽了非常氣憤，認為對方根本在強詞奪理，加上日租轎車的保險，需要有報案紀錄才能生效，因此堅持報警處理，肇事駕駛看他心意已決，在留下個人資料、承諾會賠償後，便先行離開現場。

原PO表示，對方直到最後都在碎唸，說他很愛計較，讓他非常無奈，畢竟車子是租來的，報警就是必要流程，也強調會拿出手機錄影，主要是覺得對方開出的補償金額實在太低了，怕對方會避不見面，才會錄影自保。

其他網友看了影片後表示，「租車車禍一定要叫警察，不要被對方騙了」、「隨便都可以自稱警察喔，車禍不知道要報警，還學過法律勒」，也有人說，租車受損除了要賠維修外，可能還要補償營業損失，肇事者拿1000元根本不夠賠。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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