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獨／報案「猜年紀」害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名胡姓女子遺失皮包，高雄市前金分駐所報案員警幫忙找回，只是在等待調閱監視器的過程當中，員警跟胡姓女子玩起了「猜年齡」的遊戲，還把整個過程錄了下來，結果影片流出被懲處，胡姓女子接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，還原當天的情況之外，對於員警熱心找回包包，結果還要被處分表示無奈，「超級傻眼，怎麼會變這樣」。

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【相關新聞閱讀】報案正妹像楊冪！「男警嬉笑猜年紀」影片被流出　所長火速下台 

胡姓女子接受《ETtoday新聞雲》專訪時，還原當天的情況，她說：「就是我報遺失物品，請派出所的警察們協助處理，在調閱監視器的同時，警察們也很熱情來協助，我並沒有覺得不妥，因為我掉的是皮包，證件全都在裡頭，因為他們得要查核身份，必須要由我來輸入身分證字號來證明」。

對於員警錄影的情況，她強調自己「並沒有不悅」，畢竟「大家就很熱情來協助你，他們言語上面也沒有讓我覺得有任何不悅的地方，所以並不覺得這樣開玩笑的方式，有這麼嚴重，我非常感謝他們」，而就看到新聞報導之後 ，才知道有人會因為影片被懲處，「我替他們感覺到很無奈，畢竟我們也是很慌張的去做報案，遇到很熱心的員警，心裡面很感激」。

整起案件就發生在在4月26日，胡姓女子遺失皮包在計程車上頭，於是就來到新興分局前金分駐所來報案求協助，員警積極調閱監視器畫面，找到計程車的車牌，順利找回女子的皮包，當時胡姓女子相當開心，就在派出所的泡茶區等待時，員警詢問年紀時，還主動說：「你猜」。

就是這一句你猜，讓員警們提議玩起「猜年紀」的遊戲，猜輸的人要捐500塊錢購買鹹酥雞給派出所同仁使用，為了招公信還跟胡姓女子一起入框錄影整個過程，整段影片總共3分27秒，就看到胡姓女子過程當中非常開心，還一直笑，似乎變成了「綜藝節目」主持人，帶動現場氣氛跟節奏，頻頻詢問「下一位」，而且過程中還同意員警查詢個資，只見她還自行輸入資料到警用小電腦，佐證自己的真實年紀。

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲報案妹同框員警拍攝猜年紀影片，過程中表情都非常開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲報案妹還同意警方查核身份，自行輸入資料進小電腦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

三分多鐘的影片裡頭，派出所的泡茶區相當歡樂，拍攝的員警也把這一段影片放到內部群組，只是沒想到這一段影片遭到檢舉，新興分局的長官覺得不妥，覺得嚴重影響警察形象，依情節各核予相關同仁記過、申誡等行政懲處，並報請調整服務地區；另外所長、副所長內部管理不佳，分局也會從嚴追究考核監督不周的疏失責任，核予相申誡行政懲處，決不寬貸，分局長本人亦自請處分。

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