吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎疫情因本土案例暴增且感染源不明而嚴峻，衛福部長陳時中說，「疫苗以前擔心打不完，現在要擔心不夠打」，但外交部長吳釗燮仍表示，要設法協助友邦瓜地馬拉取得疫苗。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，我國自己就有疫苗不足的困境，是要如何去幫忙友邦張羅疫苗？豈不是「生吃都不夠了，還要曬乾」？

黃子哲表示，疫情持續延燒，12日又增加16例本土病例，國內單日本土新增再破紀錄，指揮中心還特地盤點了中央庫存的防疫物資存量，陳時中表示最令人憂心的還是疫苗不足的問題，希望疫苗陸續進來。事實上，目前我國也僅購得2批AZ疫苗，共約31萬多劑，且隨著疫情升溫，疫苗需求也會隨之大增，短缺問題的確令人擔憂。

黃子哲說，就在我國下批疫苗還在望穿秋水之際，吳釗燮卻向瓜國誇口正透過各方管道並結合理念相近國家，幫忙取得疫苗。

黃子哲諷刺，吳釗燮這種承諾是既危險又愚蠢，因為如果瓜國真的因此取得疫苗，而台灣卻苦候不到，那不是落入「幫了友邦，不幫同胞」的荒謬；反之，若吳釗燮只是對瓜國輕諾，隨便施點口惠，最後卻沒幫忙找到疫苗，那對瓜國便是言而無信，反而傷害了雙邊的關係。

黃子哲指出，有外媒報導中國大陸在搞疫苗外交，要拿疫苗拉攏我國在拉丁美洲的友邦，我國必須審慎因應對岸趁虛而入的企圖，對疫情嚴重的友邦更要不吝適時伸出援手，以鞏固邦誼，但前提是，要行有餘力，更不能膨風，因為我國同樣也面臨疫情的威脅，迄今疫苗對外採購與到貨，都不甚順利。

黃子哲說，希望吳釗燮是真有本事，那就請先解決陳時中的憂慮，先救自己人，再幫助別人，這不是民進黨政府從疫情爆發至今，一向堅持的原則嗎？若口惠而不至，甚至弄巧成拙，那就真的得不償失了。