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快訊／新北防疫大消毒Day 2　侯友宜10:20親赴中和宮廟、市場

▲侯友宜12日晚間視察板橋錢櫃。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜12日晚間視察板橋錢櫃。（圖／記者楊蕓攝）

記者蘇晏男／新北報導

國內疫情警戒升至第二級後，12日再爆出16例本土病例，創下本土案例單日確診新高，引起國人憂慮與害怕，而新北市長侯友宜第一時間召開記者會，宣布八大場所全部暫停營業，並隨後視察新莊宏匯廣場與板橋的錢櫃與星聚點；不僅如此，侯友宜13日上午也將陸續視察中和的福和宮級枋寮公有市場。

為了因應本土病例突增及不明感染源，侯友宜12日下午緊急召開記者會，宣布即日起強化二級警戒，八大場所全部暫停營業，運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉，而有營業的場所必須採取嚴格人流管制，落實防疫。

待記者會結束，侯友宜先前往新莊宏匯廣場美食街視察人流管制情形。被詢問為何視察宏匯廣場？侯友宜表示，營業場須嚴格管控人流，尤其進入商場時能採實名制，宏匯廣場是百貨公司也是美食廣場，人潮比較多，所以來看看防疫有沒有做得落實。

到了晚間，侯友宜再率團前往視察板橋的錢櫃與星聚點，他受訪時強調，新北市娛樂場所共488家，大家共體時艱全力備戰，市府會一家一家去檢查，勸導不停將罰3簽到1萬元。

不僅如此，根據新北市府規劃，侯友宜在13日上午10時20分將抵達位在新北中和區廣福路112號的福和宮，視察新冠肺炎消毒行程；接著，11時10分則到中和枋寮公有市場，同樣也是視察該區的防疫作為。

▲侯友宜赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

在八大場所暫停營業方面，新北市經發局則進一步說明，新北市境內舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、三溫暖業、夜店業、資訊休閒業、電子遊戲場業等供公眾使用娛樂等營業場所，自即日起至110年6月8日期間暫停營業。

經發局也提醒，違反公告者，本府得依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

另外，在12日上午，新北市府已發布新一波重要活動調整，包括即日起至6月8日新北校園全部不開放，鄰里活動全部取消，防疫旅館加強檢查，加強為一個月2次；至於傳出疫情的五股、三重、中和、永和區域，新北市府亦展開大規模清消。

侯友宜強調，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

▼板橋錢櫃貼上新北禁8大場所營業公文。（圖／記者楊蕓攝）

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