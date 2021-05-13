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因應疫情升溫　成功大學5人以上17日改採線上授課

▲為維護全體教職員工生健康安全，國立成功大學公布最新防疫措施，5人以上改線上授課。（圖／記者林悅翻攝）

▲為維護全體教職員工生健康安全，國立成功大學公布最新防疫措施，5人以上改線上授課。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應疫情發展，為維護師生健康安全，國立成功大學公布最新防疫措施，除重新建置第7版健康關懷問卷，內容納入近期中央疫情指揮中心公布之確診案例足跡，並呼籲全校教職員工生確實填寫過去14天是否去過這些地點或路線，以利篩選高風險族群，避免發生群聚感染，畢業典禮則視疫情發展，再行調整應變方案。

成功大學嚴重特殊傳染性肺炎防疫小組，宣布校內應變防疫措施，並發信給所有成大教職員工生，維護全體教職員工生的健康平安。成大教務處已同步發文請所有教師立即準備進行線上同步或非同步教學。成大於5月11日起，100人以上課程採線上授課。5月17日起施行5人以上課程採線上授課。若中央疫情指揮中心宣布防疫等級提升至3級警戒，則即刻採線上授課。

關於校內防疫規定亦進行調整如下：1、進入校園請務必全程戴上口罩，並落實量體溫、掃描足跡、清潔消毒。2、各建築物請落實24小時門禁刷卡之規定，並於出入口管制點，設置體溫量測記錄站。3、停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。在5月11日之前已送審核的活動，如果人數超過上述限制，防疫計畫書請重新送審。

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