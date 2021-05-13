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防疫優先！綠暫緩跑攤活動　藍籲擴大篩檢找出隱形傳播鏈

▲▼民進黨呼籲黨公職避免跑攤、餐會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨呼籲黨公職避免跑攤、餐會。（圖／民進黨提供）

記者蔡文鈴／新北報導

全台疫情嚴峻！昨新增7本土確診，今又爆確診16例，但仍維持疫情警戒第二級。對此，總統蔡英文12日於中常會前發表談話，籲請國人放心守住台灣，藍綠兩黨皆宣布暫緩相關集會活動，配合中央防疫措施。

陳時中12日宣布增16例本土病例，還有1例調查中；本土病例再創單日歷史新高。本土病例中3例與宜蘭遊藝場相關，10例與蘆洲男相關，另有3例感染源待釐清，當中有2人在萬華茶藝館、清茶館工作。

為防堵疫情擴散，各界配合指揮中心防疫規範，民進黨發言人顏若芳表示，為保護黨公職及民眾自身健康安全，中央黨部呼籲黨公職，減少或避免跑攤、參與群聚性聚會跟餐會等活動。

國民黨主席江啟臣12日在中常會宣布，暫緩辦理公投宣講等集會活動，將持續配合中央、地方各級政府的防疫措施，因應疫情變化，確保防疫優先。他並呼籲，應該進一步檢視目前的篩檢量能，精準擴大篩檢，儘速找出隱形傳播鏈。

台北市議員徐巧芯也透過臉書表示，現在疫情升高險峻，國民黨台北市議會黨團，包括我本人，以防疫優先，安全第一，即日起暫停跑攤，以保護他人也保護自己。

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

▲疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）

本土疫情連環爆，甚至還出現不明感染源，陳時中坦言已出現社區感染，為防範社區傳播，自即日起至6月8日啟動第二級警戒。

相關限制措施如下：

1.避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

2.所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3.原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

4.營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

5.餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

6.雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

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