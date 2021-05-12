首例未戴口罩追繳成功！女搭機屢勸不聽　執行署開鍘扣存款3000元

▲花蓮1名女子搭機拒帶口罩又逾期不繳罰款，遭法務部行政執行署花蓮分署強制追回罰鍰。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮吉安鄉黃姓女子去年底從紐約搭機返台，航程中拒絕戴口罩又屢勸不聽，遭衛生福利部疾病管制署依傳染病防治法裁罰，結果她因沒有按時繳納罰款，又被依法扣押名下存款帳戶，成為花東地區首例未戴口罩裁罰移送強制執行案件。

據了解，黃姓女子是去年8月從紐約搭機返台，結果她不顧飛機內無法保持安全距離，拒絕配戴口罩，也不願配合機組人員要求，嚴重影響其他乘客身體健康安全，於是遭裁罰3000元。事後她逾期未繳罰鍰，因此在今年4月底移送花蓮分署強制執行，花蓮分署受理後，迅即扣押其名下存款帳戶，順利為國庫追回應繳罰鍰，為花東地區首例因未戴口罩遭裁罰而移送強制執行之案件。



花蓮分署表示，因應近期疫情升溫，指揮中心已提升防疫等級至第2級，法務部蔡部長特別指示行政執行署所屬各分署加強與裁罰機關橫向聯繫，貫徹執法。花蓮分署專案小組已分別與花蓮縣及臺東縣衛生局成立聯繫窗口，針對違反防疫規定，尤其是未依規定配戴口罩的民眾將加速裁罰流程，一旦逾期未繳，立即透過聯繫窗口移送執行。

花蓮分署指出，案件受理後，將依法查扣財產，必要時採取限制出境等執行措施，以彰顯落實公權力之決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。