碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

▲新北市淡水區簡女因全裸大鬧健身房造成轟動，士林地院日前依公然猥褻處新台幣8千元。（圖／LINE群轉傳）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一名簡姓婦人，去年9月抱著愛貓進入連鎖健身房World Gym，因違反規定竟大發雷霆拳打腳踢女教練，甚至強闖健身房內，脫掉全身衣褲一絲不掛大鬧健身房，直到警方及救護人員到場後，強行將她送往馬偕醫院治療。士林地院依公然猥褻處8000元；至於對施姓女教練侮辱及傷害，已賠5千元達成和解。

事發回到去年9月，裸身大鬧World Gym健身房的簡姓婦人就住該健身房附近，本來就是健身房的會員，去年8月也曾因攜帶愛貓進入，再加上多次脫序行為，遭World Gym註銷會員資格。豈料她在去年9月4日晚間10時許，又帶愛貓想闖入World Gym淡水店，工作人員試圖勸攔，她竟情緒失控當眾人面前脫掉全身衣物，裸體在健身房內大聲咆哮、怒甩戰繩。

不僅如此，當天1名施姓女教練向婦人說不能進來，請她克制一點，簡婦卻飆高音指著女教練說「Shut Up！」、「不男不女、愛滋病」講完並開始以腳猛踹女教練肚子，導致施女多處擦挫傷，簡女甚至嗆聲「警察都是我朋友，警察一大堆在追我！」無辜的貓咪就在她的手中不斷被甩動。

法院審理時，簡女坦承犯罪，並向法官表示，已經和施姓教練達成和解並已賠償5000元，對此施女也撤回傷害及侮辱罪告訴。

合議庭審酌擁有碩士學歷簡女坦承犯行，並考量她當時因罹患嚴重「雙極性躁症」，事發後也接受住院治療，因此認她犯案時是因精神疾病降低辨識能力，依法予以減刑，最後依公然猥褻最後處罰金8000元，得易服勞役8天。可上訴。

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