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社會 社會焦點 保障人權

孩子要誰養！渣男撂人持BB槍、甩棍毆前女友　同事親密搭載也慘了

▲▼孩子要誰養！淡水渣男撂人持BB槍、甩棍毆前女友　同事親密搭載也慘了。（圖／翻攝自翻轉大新北交通違規）

▲黃男被警網攔截圍捕時高喊「警察打人啊」，企圖轉移焦點。（圖／翻攝自翻轉大新北交通違規）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子跟前女友發生後，因孩子的撫養問題爆發衝突，9日下午4時許陳男夥同2名友人至淡水大忠街找前女友理論，發現前女友被同事騎車搭載出現後，陳男等人隨即開車衝撞，並下車持甩棍及BB槍攻擊陳女及同事，線上警網攔截圍捕逃逸的友人時他還高喊「警察打人啊」，企圖轉移焦點，員警共查出改造手槍、BB槍、子彈及毒品海洛因，將眾人帶回偵辦。

陳男（45歲）與陳姓前女友（26歲）交往時，雙方未婚誕下一子，但因為細故議定分手後，倆人仍因孩子的撫養問題不斷發生爭吵。9日下午陳男與黃男（40歲）、蔡女（41歲）一起開車去淡水堵前女友，見陳女坐在男同事機車後座，陳男隨即在大忠街、北新路巷口衝撞他們所乘機車。

陳男等人下車後持甩棍及BB槍攻擊陳女及同事，警方獲報到場時，黃男已經趁隙駕車逃逸，員警發現被害人有輕微擦挫傷、無生命危險，將被害人送醫的同時也通報線上警網攔截圍捕，隨即在中山北路一段將黃男攔查到案，車上找到甩棍及BB彈的填裝瓶。

黃男雖佯稱BB槍已經丟掉，警方循線又於停車場找到改造手槍1支、空氣BB槍1把、子彈數顆及第一級毒品海洛因、針頭、電子磅秤等證物，全案於詢後依違反槍砲、毒品、傷害及恐嚇等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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