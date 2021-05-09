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女更衣室視訊男友人！運動女路過「全裸入鏡」氣炸：害我被看光

▲▼健身,女性,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江女在健身房的更衣室視訊，女會員全裸入鏡氣炸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

新北市一家連鎖健身房日前發生糾紛，一名江姓女子在更衣室內與男友人視訊聊天，結果後方有名女會員正在換衣服，導致全裸入鏡，氣得提告妨害秘密罪。檢方調查後認為，女子沒有犯意，也沒有留下截圖，予以不起訴處分。

江女當時在更衣室的置物櫃旁，剛好男性友人打了視訊電話來，隨手就按接聽，開始閒聊。沒想到剛好有名女會員正在換衣服，從後面經過，裸體的模樣全被視訊的男性友人看光。

女會員發現入鏡，氣得痛罵女子，明明就在更衣室裡，怎麼可以開視訊，害人被看光光。江女當場嚇了一跳，直接把視訊關掉，也立刻道歉。

▼女會員經過，才發現有人在更衣室裡面視訊。（圖／取自免費圖庫）

▲做家事、遛狗，效果不輸上健身房。（圖／取自免費圖庫）

不過，女會員心有不甘，堅持提告。檢方調查後認為，江女沒有犯意，且手機也沒有留下截圖畫面，予以不起訴處分。這件事情最後不起訴，引起許多爭議，有許多女性認為，這種狀況十分不合理，令人相當不舒服。

實際上，依照慣例來看，健身房的更衣室都會標明，禁止使用手機、攝影設備，在裡面錄影、攝影，該間健身房也有明確貼出公告。此次案件一出，引起極大的爭議。

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