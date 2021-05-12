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刑事局中打南北大肅槍　逮6煞+6改造手槍+46顆子彈

▲▼刑事局中部打擊中心逾5個月掃蕩全台，逮捕6名犯嫌，查獲6把改造手槍、46顆子彈和改造工具。（圖／民眾提供）

▲刑事局中部打擊中心逾5個月掃蕩全台，逮捕6名犯嫌，查獲6把改造手槍、46顆子彈和改造工具。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

警政署統計近5年持槍犯罪案件中，使用改造槍枝者高達九成，且有八成六的高致死率，殺傷力遠勝制式槍枝，刑事局中部打擊中心從今年1月至今，南北大肅槍，查槍枝擁有者、查上游供應者，也查改造地點，共逮捕6名犯嫌、6把改造手槍、46顆子彈、一批改造工具和安非他命，訊問後依槍砲和毒品等罪嫌移送法辦。

▲▼刑事局中部打擊中心逾5個月掃蕩全台，逮捕6名犯嫌，查獲6把改造手槍、46顆子彈和改造工具。（圖／民眾提供）

今年1月22日，中打會同高雄市左營分局查獲李姓犯嫌，查扣非制式手槍2枝、小型土造炸彈3個、子彈19顆、彈頭48顆、研磨機、砂輪機、固定鉗、電鑽、電鑽支架等改造工具。

3月18日，會同台南市刑大查獲劉姓犯嫌，查扣非制式手槍1枝、貫通槍管1枝、子彈4顆、電鑽1台及研磨器1台等改造工具。

3月份獲悉有幫派分子持有槍械意圖販賣，由雲林檢察官指揮查獲幫派分子林姓犯嫌等人涉嫌持有非制式手槍1枝、子彈4顆等，4月20日又循線查緝槍枝來源是天道盟正義會分子陳姓男子到案。

5月7日會同新北市局林口分局查獲陳姓犯嫌，查扣非制式手槍2枝、槍管1枝、子彈19顆、撞針8枝、子彈半成品1批、車床、電鑽、攻牙鉗、分度盤及研磨棒等改造工具，以及安非他命0.31公克；另破獲李姓犯嫌3處改造槍械場所。

警方表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於去年修正，改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，為防止黑道幫派不法分子持槍犯案，有效降低人民生命財產危害，秉持「肅槍不手軟」、「槍一把一把查，人一個一個抓」之原則，持續追溯槍枝來源，打擊槍枝犯罪，淨化社會治安。

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