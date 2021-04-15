高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

▲高雄市警局仁武分局15日逮捕開槍的吳姓主嫌、李姓共犯等4人，車上起獲4把改造手槍。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市警局仁武分局偵辦掃射10槍案，今天（15日）逮捕開槍的吳姓主嫌、李姓共犯，以及駕車撞門的邱嫌等4人到案，連日已查獲涉案6車9人與4把改造手槍。

高雄市警察局也責令全面粛槍與打擊暴力滋事份子，新興分局也於15日凌晨在屏東內埔鄉破獲改造槍械工廠，查獲改造槍枝2把、半成品2把，子彈25顆、黑色火藥2罐等改造槍枝工具，及查獲二級毒品安非他命3包。

鼓山分局針對經常流竄於本市及屏東東港地區一帶，以周姓男子為首要的聚眾暴力治平對象發動收網，將9名蒐報對象全數查緝到案。小港分局以偵辦重大刑案的精神，成功尋獲12日離家走失之未成年少女平安返家，父母特別至小港分局致謝。



市警局表示，高市110年1至3月與109年同期治安數據比較，以刑案、暴力犯罪、槍擊案件來說，刑案較109年減少886件，且破獲率99.15%，增加2.27%。暴力犯罪發生數較109年減少1件，破獲率達100%，發生減少5%，槍擊案件發生數與109年相較並無增減，且破獲率100%。除槍撃案，發生數與破獲率皆位列6都中段表現平穩。暴力犯罪與槍擊案件的破獲率，皆在6都排名為前段。

15日在高雄市政府治安會報上，市長除特別感謝與勉勵黃局長率領市警局同仁將士用命重大案件能迅速偵破，也對市警局同仁辛苦辦案努力查緝犯罪的慰勉，市長更允諾除在追緝犯罪車輛安全的汰換更新，以及第一線查緝犯追罪同仁勤務裝備防護安全性的提升，更宣示為高雄市警局同仁爭取繁重加給比照台北市警局的待遇，確保同仁同工同酬，辛勤辦案的努力能得到應有尊重與充分的照顧。

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