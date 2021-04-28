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社會 社會焦點 保障人權

餐飲大亨被捕！旅平＋寵物險詐11保險公司　吸金4千萬遭通緝

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

知名的「捌圓餐飲集團」負責人黃致淵(38歲)，3年前被10多名投資人指控吸金4,000萬遭台北地檢署聲押獲准，4個月後獲釋，卻因屢傳不到被通緝，逃亡期間刑事局中部打擊犯罪中心查出，他利用人頭投保旅平險，針對產物保險中的「寵物險」詐保，21日在台北跟基隆將他查緝到案，依詐欺及偽造文書送辦。

▲黃致淵被查緝。（圖／李忠憲翻攝）

▲黃致淵夫妻等犯嫌被查緝到案。（圖／李忠憲翻攝）

黃智淵擁有知名的「捌圓餐飲集團」旗下有「捌圓堂-和牛龍蝦帝王蟹鍋物專賣店」、「方圓涮涮屋」、「MIRUKU十勝牛奶鍋」，在2018年又推出壽喜燒「肉肉山」，看似事業做得很大，不過在2018年先後傳出吸金、欠薪的事件，在2018年9月底被檢調逮補並遭法院羈押，一直到2019年1月底羈押期滿釋放，黃男卻傳喚不到被檢方通緝。

▲黃致淵被查緝。（圖／李忠憲翻攝）

▲搜出詐保不法所得。（圖／李忠憲翻攝）

中部打擊犯罪中心第一隊指出，接獲台灣某家大型保險公司舉報，發現有民眾利用網路投保數家旅遊平安險，後續再以小挫傷或無法查證的意外，前往固定的診所申請診斷證明，事後郵寄理賠申請書申請保險金，疑受到犯罪集團操控。經初步查證後，即成立專案小組，並報請基隆地方檢察署偵辦。

經調閱保險理賠的ATM提款影像等資料，發現黃男夫妻涉有重嫌，並發現主嫌黃男除偽變造利用旅遊平安險進行詐保外，亦針對產物保險中的「寵物險」詐領保險金，目前有11家保險公司受害，逾60筆虛假保單，涉案人數達15人，不法所得逾40萬元。

▲黃致淵被查緝。（圖／李忠憲翻攝）

▲中打破門攻堅。（圖／李忠憲翻攝）

刑事局偵六隊專案小組經蒐證認時機成熟，21日前往新北市淡水區一處大樓逮捕黃姓夫妻，並在基隆市安樂區逮捕3名共犯，查扣現金346萬元、偽造醫院印鑑、偽造醫生印鑑、詐欺人頭帳戶存摺含印章、變造身分證半成品、手機及點鈔機等贓證物。全案警訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌將罪嫌送辦。

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