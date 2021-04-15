董座偽造文件進口槍彈...警扣8萬顆「慶記」！北市肅槍成果曝

▲北市警局日前查獲有男子偽造進出口槍砲文件，輸入8萬多顆子彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑事警察大隊日前接獲線報，有1名公司的負責人透過公司名義申請射擊運動槍枝以及彈藥，偽造進出口槍砲彈藥等相關文件，警方查扣手槍6支以及8萬4千多發子彈；北市警方表示，2020年查緝槍枝為六都第一名，查獲151支手槍以及8萬6千多顆子彈。

北市警方表示，發生槍擊暴力案件數為六都次低，且均能全部迅速偵破，嚇阻不法份子再犯並能安定民心，為有效打撃槍械犯罪，持續從向上溯源及向下刨根做起，秉持「以案查案、以人追槍、以槍追人」原則，加強查緝非法槍械。

台北市因為全國政治經濟金融中心，屬於消費型都市，所以有多家賣場、商鋪以及公司行號林立，且流動人口相當之高，在度社會活動易衍生糾紛及犯罪行為，相對導致刑案發生件數偏高。

但北市近3年平均全般刑案發生數計算，其中竊盜5千637件最多，其次為公共危險(酒駕)4千765件，再者為詐欺4千747件，最後為毒品4千440件，亦為北市警局加強緝毒作為所致。前述案類即占全般刑案發生數達58.85%。

近10年刑案發生數整體呈現下降趨勢，以2011年4萬6千690件最高，2020年3萬8千746件最低，且全般刑案破獲率均名列六都前茅，另市府研考會民調治安滿意度在2020年達到83%，市警局仍將持續加強各項偵防作為。

下午茶派對必備

短裙妹「跨坐男友」吃壽司被偷拍...開吉了 網友：SWAG最新企劃

300萬海神女主人身分曝！北聯堂口遭開3槍棄車逃...他舊愛也捲入