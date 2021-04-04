清明連假不停歇　南警治安大掃蕩緝毒肅槍肅竊成果佳

▲清明節連續假期期間，台南市警局執行治安大掃蕩專案，緝毒肅槍肅竊成果佳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節連續假期期間，台南市長黃偉哲期許警察人員執法應以台南市治安為念，讓市民安全有感，台南市警局為有效淨化清明治安，全力展現打擊犯罪之決心，除讓民眾安心掃墓祭祖，更能與親友安心團聚同樂出遊，特執行治安大掃蕩專案，緝毒肅槍肅竊成果佳。

台南市警局在清明節前，即開始動員市警局各單位全力執行治安大掃蕩專案，期間總計順利破獲重大刑案 1 件、查獲職業賭場1件10人；肅槍部分查獲非制式槍枝2 枝、子彈 25 顆；毒品案查獲24件51人，查扣各級毒品重量達 12981.17公克；另外打詐部分攔阻被害33件、攔阻金額計有新台幣310萬7326 元。

新營分局在市警局「跨域犯罪防制平台｣有效建功下，破獲2人組涉嫌多起娃娃機竊盜（清查包括他縣市犯案有2 件），亦經台南地院裁定羈押禁見。另刑警大隊偵三隊與國道公路警察局共同查獲黃姓女子販毒集團案共16人，查扣第一級毒品海洛因26.26公克、第二級毒品安非他命87.56 公克、新台幣14萬6300 元等贓證物；偵六隊更馳赴屏東查獲非制式槍枝2枝、子彈25顆、第一級毒品海洛因286.45公克、第二級毒品安非他命27.41公克、新台幣48萬6000元等贓證物，成果相當豐碩。

台南市警局為避免不法人士趁清明節期間惡意挑戰政府執行公權力，特執行掃蕩黑道幫派、非法槍械、毒品及賭場，警方並發揮「跨域犯罪防制平台｣功能，有效運用團隊合作共同打擊犯罪，同時也呼籲民眾，若發現任何可疑人事物，請立即與警方聯繫，共同為社會治安盡份心力。

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