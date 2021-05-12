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A片已滿足不了我！名設計師針孔偷拍實習女大生　雙角度玩噁追焦

▲桃園市李姓男子垂涎女友妹妹姿色，竟以手機開啟錄影功能放置浴室通風口偷拍如廁與盥洗影像，遭女友察覺提醒妹妹提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲王男針孔偷拍女大生，遭逮時聲稱「A片看膩了」，北院依妨害秘密罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者羅志華／台北報導

知名王姓設計師於2020年間，得知將有2名女大生來暑期實習，竟在廁所內放針孔偷拍，經實習生發現報警後，果然逮到王男電腦中，有實習生的如廁畫面，就連王男女友也成了受害者，王男認罪表示「A片看膩了」才起意偷拍，北院依妨害秘密罪，判王男3月徒刑、得易科罰金18萬元。

30多歲的王男，擁有多個國內外建築碩、學士學歷，2019年更榮獲台灣建築設計大獎，在北市大安區開設的室內設計公司，於2019年到中部大學登記開放實習，果然到了暑假，便有2名女大聲慕名而來。

王男眼女大生即將報到，興奮地跑去買了2組針孔器材，分別裝在廁所的電源開關及肥皂盒內，雙角度捕捉廁所內的畫面；其中一位實習生，察覺廁所電源開關內竟有異樣的閃光，懷疑是針孔攝影機，便以手機蒐證後報警。

警方獲報前往搜查，果然在王男電腦內，發現偷拍實習生的影像，檔案中除了王男下載的A片、偷拍的影片外，就連王男女友也成了受害者；王男坦承犯罪，聲稱A片已無法滿足，且他偷拍也是會挑的，不喜歡的影像直接刪掉。

台北法院認為，王男罪證明確，雖坦承犯行，卻沒與受害者達成和解、獲得原諒，依妨害秘密罪判王男3月徒刑、得易科罰金。

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