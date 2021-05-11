爬女廁隔間「不偷拍」　偷窺男用手機ZOOM IN放大看

▲王姓男子涉嫌闖百貨女廁用手機攝影功能ZOOM IN放大偷窺被害人如廁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北信義商圈今年發生2件奇怪的偷拍案，被害女性在百貨公司上廁所時，抬頭驚見有陌生人攀爬在隔板上，同時拿著手機往下看，但警方2度到場逮人，都沒發現手機內的不雅影照，經鑑識還原也沒有刪除紀錄，辦案人員懷疑王男不是用手機偷拍，而是使用攝影ZOOM IN功能放大偷窺，北檢11日依利用工具設備偷窺等罪起訴。

檢警調查，王姓男子2021年初，在信義區的微風南山尾隨1名被害女子進入女廁所，之後從隔壁攀爬到隔板上，被害人不經意抬頭，發現王男拿著手機，整個人掛在上面，趕緊呼救遭偷拍，百貨公司保全報警趕到現場逮人，卻沒發現手機內有任何女性如廁的偷拍畫面。

就在警方查扣王男手機，進行還原鑑識的這段時間，王男又被抓到，另外在新光三越百貨，以相同手法尾隨女子進入廁所，這次他改成趴在地上，從隔間隙縫中偷窺，同樣遭被害人抓包；之後王男又在文山區翻越某所學校圍牆，準備潛入女廁時，被校方發現報警。

但王男始終否認偷拍，辯稱幾次闖入女廁，都是因為迷路走錯，雖然不管警方怎麼還原，王男的手機裡就是沒有偷拍影照，也沒有刪除檔案的紀錄，但因被害人指證歷歷，檢察官認定他是使用手機內攝影鏡頭ZOOM IN功能，放大偷看女子如廁，因此依2個利用工具設備窺視他人身體隱私部位罪，以及1個無故侵入建築物罪提起公訴。

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