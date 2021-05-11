登嘉明湖發證書！藝術家＋設計師專屬創作　收藏美好回憶

▲嘉明湖證書本體。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

嘉明湖國家步道是台灣最熱門的登山步道，也是喜愛登山民眾心中夢想一生一定要去一次的高山湖泊。即日起台東林管處推出「嘉明湖步道登山證書」，只要山友曾經徒步完成嘉明湖國家步道，僅需提供照片證明並支付450元，即可擁有專屬個人並獨具特色的登山證書，豐富您在嘉明湖國家步道的登山回憶。

▲嘉明湖。



登山證書是由該處與知名設計師葉忠宜及藝術家鄒駿昇共同合作，以極具個性化的設計及對土地的關心，並結合布農族詩人-沙力浪新詩著作「月亮的鏡子」，製作一套深具代表嘉明湖國家步道特色的登山證書，希望山友在體驗步道旅程後，收到證書除了能感受不同以往的設計外，更能近一步認識嘉明湖步道的古老傳說，進而尊重自然與文化，也更珍惜環境。

▲黑水塘。

台東林管處表示，該步道景觀獨特、生態豐富，3000公尺以上黑水塘及玉山圓柏景緻迷人，視野遼闊，沿途可經過兩座百岳向陽山（3602公尺）及三叉山（3496公尺），步道終點嘉明湖海拔座落在3310公尺，近年更是積極推動手作步道維護及負責任登山教育，是台灣灣高山非常重要的登山場域。

▲遠觀三叉山。

不論您是曾經來過嘉明湖，或正好熱愛登山，歡迎你親自來訪嘉明湖，更千萬不要錯過收藏設計師葉忠宜及藝術家鄒駿昇作品的機會。

►腦公！你不可以賴帳喔