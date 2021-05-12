「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票！同時辦線上演出

▲因應疫情升級，「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票。（圖／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

爲配合中央流行疫情指揮中心、台北市政府提升防疫措施，「2021台北藝術節、2021台北兒童藝術節」原預計近日開始售票，今（12）宣布將延後啟售，同時辦理線上演出。未來視疫情調整，倘若可辦理實體演出或活動，將調整為室內入場人數至100人以下，或採梅花座辦理，戶外活動將進行人流及總量管制。

「2021台北藝術節」預計在7/30-9/12舉行，「2021台北兒童藝術節」為7/3-8/8舉行，而原先預計近期開始售票，如今因應6月8日前防疫升級為二級，甚至不排除未來升級為三級，因此主辦單位台北表演藝術中心表示，將延後啟售，同時辦理線上演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲倘若可辦理實體演出或活動，將調整室內入場人數至100人以下，或採梅花座辦理，戶外活動將進行人流及總量管制。（圖／臺北表演藝術中心提供）

北藝中心提到，倘若可辦理實體演出或活動，將調整室內入場人數至100人以下，或採梅花座辦理，戶外活動將進行人流及總量管制。而參加活動入場前，將全面量測觀眾體溫、設置酒精消毒器供觀眾使用，婉拒發燒（額溫高於37.5度）或呼吸道感染徵狀者入場，並勸導儘速就醫。同時採實聯制、全程戴口罩等防疫措施。

而目前北藝中心管理的台北試演場，將進行人流及總量管制，進場人數管制為100人以下，並採實聯制、量體溫、設置酒精消毒器供進館者使用等防疫措施，透過電子看板加強宣導防疫資訊。如未來疫情警戒標準進入第三級，進一步資訊將會宣布，詳情也可見台北表演藝術中心官網。

▲ 「2021台北藝術節、台北兒童藝術節」延後售票。（圖／臺北表演藝術中心提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來