　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／防疫恐升第三級！蔡英文出面喊話「疫苗陸續到位」　防疫物資充足

記者陶本和／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染。面對疫情升溫，兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午於中常會前發表談話。蔡英文表示，目前防疫物資跟醫療系統充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，會協調部會跟地方政府強化防疫措施。

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，這幾天國內外疫情升溫，周邊國家案例數也明顯增加，國內也發生本土感染，昨天疫情升級之後，等一下指揮中心記者會也會說明現在狀況，並加強稽查，目前防疫物資跟醫療系統充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，會協調部會跟地方政府強化防疫措施

蔡英文說，嚴格的防疫措施會造成麻煩跟擔心，會用嚴謹態度跟警覺配合指揮中心防疫，過去我們團結防疫才能渡過危機，讓台灣防疫成績被世界看到，此刻依然嚴峻，請大家提高警覺，遵從指引，一定可以度過挑戰。

蔡英文表示，最近會有很多假訊息，收到有疑慮的訊息一定要快點查證，不要輕易轉發，會請指揮中心加強宣導。去年我們同心守住疫情，「我們接下來更要守住台灣，相信在通力合作下，再次度過這次挑戰」。

新冠疫苗3月22日開放公費接種、4月21日進一步開放自費打疫苗，自費疫苗一開放就相當搶手，至於公費開放最初接種情況並不踴躍，但近期受到華航疫情影響，也逐漸變得踴躍，上週每天接種人數突破新高，到了5月7日單日接種人數達9,865 人，其中公費7,504 人，自費2,361 人；累計接種人數9萬1,002 人，其中公費6萬6,496 人，自費2萬4,506 人。

5月10日，在疫情進入第二級防疫警戒後，也掀起「接種潮」，多家大型醫院的預約都已經額滿。衛福部長陳時中12日出席立院衛環會備詢時表示，昨日打了1.1萬劑，目前累計11萬人接種，還有19萬劑可打，有人擔心會打不到第二劑，但施打速度慢比打不到更糟糕，鼓勵大家積極施打。

《ETtoday新聞雲》上午詢問多家醫院，院方均表示民眾接種踴躍。台北榮總未來2周都「預約滿檔」，65歲長者5/10、11分別施打130針、165針。三軍總醫院這2天各開放80人、160人預約，全數約滿。

新光醫院表示，目前疫苗門診都是排滿狀況，原本都是一週滿，但昨天開始已經是兩週滿，預計要研擬增加施打。副院長洪子仁進一步說明，從諾富特飯店事件之後，加上本土個案起來，民眾風險意識提升，施打量跟著上來，現在都是顯示額滿情形，原本一天不到10位民眾施打，現在一天有60位，暴增3倍，現在預約就要等到第三週後，甚至更久，呼籲民眾疫苗有限，要趕快預約，不然連施打的機會都沒有。

台大則指出，一有疫苗可以施打時，公費每天100至120位，自費部分200至240位，無法說是不是因為疫情升溫而有搶打潮，不過兩週內都已經額滿，現在掛號也是要兩週後才有可能預約的到。

 其他人也看了這些新聞...

 防疫警戒恐升第三級　雙北措施大型活動停辦一次看
► 禁陪考！北市國中會考採5大措施　吃午餐得用「防疫隔板」
► 新北畢業典禮改線上　三重、蘆洲、新莊、五股社區大學停課

振興一下我們的美麗

ET快訊
萬華阿公店2人確診　陳時中：在「雙和、仁愛醫院」被驗出
快訊／侯友宜宣布：運動中心、圖書館等公共場所全面關閉
照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了
快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制
萬華阿公店2確診「工作型態特殊」難找感染源！陳時中回應了
50歲女基隆長庚驗出確診！曾5度到診所就醫　接觸者匡列25人
LIVE／新增本土16例　新北市緊急宣布新措施
單日增16例本土「警戒維持二級」　莊人祥說明不升級原因
「蘆洲獅子會前會長1傳10」恐是超級傳播者？　莊人祥回應了
指揮中心啟動「防疫6大方向」　無法做到3件事強制關閉休閒娛樂
「萬華清茶館2人確診」感染源不明　匡列42人隔離
再增3例感染源不明！　無關羅東、蘆洲群聚
羅東遊藝場再增3確診！　活動足跡公布
快訊／蘆洲獅子會會長「接觸者10人確診」
快訊／暴增16例本土！　創單日歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北市防疫旅館「短期將擴增607間」　侯友宜：中央宣布前已超前準備

松山高中今辦教師研習「150人參加」　簡舒培：教育局防疫做半套

快訊／侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館　

快訊／國民黨暫緩公投宣講　江啟臣籲：擴大精準篩檢找出傳播鏈

快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／不升第三級警戒！蘇貞昌籲：一定要更小心、落實防疫SOP

單日新增本土16例　蔡英文召開國安高層會議盤整防疫

幕後／單日16例本土史上最多！蘇貞昌開會盤點防疫物資、檢疫旅館

LIVE／新增16例本土！蘆洲獅子會群聚11人　新北市緊急宣布新措施

防疫第一！藍、綠北市議員暫停跑攤　「以安全為原則」

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

快訊／新北市防疫旅館「短期將擴增607間」　侯友宜：中央宣布前已超前準備

松山高中今辦教師研習「150人參加」　簡舒培：教育局防疫做半套

快訊／侯友宜宣布：新北全面關閉圖書館、運動中心等公共場館　

快訊／國民黨暫緩公投宣講　江啟臣籲：擴大精準篩檢找出傳播鏈

快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／不升第三級警戒！蘇貞昌籲：一定要更小心、落實防疫SOP

單日新增本土16例　蔡英文召開國安高層會議盤整防疫

幕後／單日16例本土史上最多！蘇貞昌開會盤點防疫物資、檢疫旅館

LIVE／新增16例本土！蘆洲獅子會群聚11人　新北市緊急宣布新措施

防疫第一！藍、綠北市議員暫停跑攤　「以安全為原則」

太愛足球才被「閃電劈死」　男孩暴風雨中猛練習！遭瞬間雷擊身亡

疫情升溫　玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額

田馥甄、瘦子叩關金曲獎！　評審團主席曝歌王、歌后「入圍內幕」

快訊／新北市防疫旅館「短期將擴增607間」　侯友宜：中央宣布前已超前準備

防疫優先！人氣拉麵店也要實聯制　烤鴨餐廳控制100人以下

寵物毛掛陽台再利用！　供野生鳥類築巢「與外隔絕又防潮」

不斷更新／本土+7進入社區感染　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！　環保署：各縣市自行決定

萬華阿公店2人確診！陳時中證實：在「雙和、仁愛醫院」被驗出

松山高中今辦教師研習「150人參加」　簡舒培：教育局防疫做半套

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

政治熱門新聞

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

社區感染爆發！　新北封城計畫曝光

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文上火線發表談話

快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制

快訊／社區群聚大爆發！侯友宜：第二級堵不住就封鎖區域、封城

快訊／恐三級警戒！侯友宜：社區群聚大爆發進行中

獨／北北基社區感染爆！台北市先預備「大型收治場所」

LIVE／新增16例本土！新北市緊急會議宣布新措施

快訊／傳雙和醫院出現確診者　急診室緊急全員採檢

快訊／防疫恐升級　北市府15：30緊急出面說明

快訊／新北畢業典禮改線上　4地區社區大學停課

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

快訊／蔡英文喊話「疫苗陸續到位」　防疫物資充足

快訊／恐進入第二階段社區感染警戒　侯友宜將宣布新北防疫升級

更多熱門

相關新聞

疫情升溫施打人數增加　彰化疫苗用掉一半

疫情升溫施打人數增加　彰化疫苗用掉一半

衛福部長陳時中上午在立法院答詢時表示，不排除下午宣布疫情警戒進入第3級，彰化縣衛生局長葉彥伯今天在議會質詢中指出，目前確診個案中，沒有接到中央通知有到彰化的相關足跡與接觸者，縣長王惠美強調，彰化分配到的7,500劑疫苗已經使用超過3千劑，已經跟中央做緊急的申請，更建議高風險族群必須盡快施打。

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

星巴克即起實施「實聯制登記」

星巴克即起實施「實聯制登記」

5/15起停賣站票！雙鐵規範一覽

5/15起停賣站票！雙鐵規範一覽

網購酒精秒漲3倍「299→750元」！網氣炸了

網購酒精秒漲3倍「299→750元」！網氣炸了

關鍵字：

蔡英文影音新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面