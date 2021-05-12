快訊／防疫恐升第三級！蔡英文出面喊話「疫苗陸續到位」　防疫物資充足

記者陶本和／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染。面對疫情升溫，兼任民進黨主席的總統蔡英文12日下午於中常會前發表談話。蔡英文表示，目前防疫物資跟醫療系統充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，會協調部會跟地方政府強化防疫措施。

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，這幾天國內外疫情升溫，周邊國家案例數也明顯增加，國內也發生本土感染，昨天疫情升級之後，等一下指揮中心記者會也會說明現在狀況，並加強稽查，目前防疫物資跟醫療系統充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，會協調部會跟地方政府強化防疫措施。

蔡英文說，嚴格的防疫措施會造成麻煩跟擔心，會用嚴謹態度跟警覺配合指揮中心防疫，過去我們團結防疫才能渡過危機，讓台灣防疫成績被世界看到，此刻依然嚴峻，請大家提高警覺，遵從指引，一定可以度過挑戰。

蔡英文表示，最近會有很多假訊息，收到有疑慮的訊息一定要快點查證，不要輕易轉發，會請指揮中心加強宣導。去年我們同心守住疫情，「我們接下來更要守住台灣，相信在通力合作下，再次度過這次挑戰」。

新冠疫苗3月22日開放公費接種、4月21日進一步開放自費打疫苗，自費疫苗一開放就相當搶手，至於公費開放最初接種情況並不踴躍，但近期受到華航疫情影響，也逐漸變得踴躍，上週每天接種人數突破新高，到了5月7日單日接種人數達9,865 人，其中公費7,504 人，自費2,361 人；累計接種人數9萬1,002 人，其中公費6萬6,496 人，自費2萬4,506 人。

5月10日，在疫情進入第二級防疫警戒後，也掀起「接種潮」，多家大型醫院的預約都已經額滿。衛福部長陳時中12日出席立院衛環會備詢時表示，昨日打了1.1萬劑，目前累計11萬人接種，還有19萬劑可打，有人擔心會打不到第二劑，但施打速度慢比打不到更糟糕，鼓勵大家積極施打。

《ETtoday新聞雲》上午詢問多家醫院，院方均表示民眾接種踴躍。台北榮總未來2周都「預約滿檔」，65歲長者5/10、11分別施打130針、165針。三軍總醫院這2天各開放80人、160人預約，全數約滿。

新光醫院表示，目前疫苗門診都是排滿狀況，原本都是一週滿，但昨天開始已經是兩週滿，預計要研擬增加施打。副院長洪子仁進一步說明，從諾富特飯店事件之後，加上本土個案起來，民眾風險意識提升，施打量跟著上來，現在都是顯示額滿情形，原本一天不到10位民眾施打，現在一天有60位，暴增3倍，現在預約就要等到第三週後，甚至更久，呼籲民眾疫苗有限，要趕快預約，不然連施打的機會都沒有。

台大則指出，一有疫苗可以施打時，公費每天100至120位，自費部分200至240位，無法說是不是因為疫情升溫而有搶打潮，不過兩週內都已經額滿，現在掛號也是要兩週後才有可能預約的到。

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