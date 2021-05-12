快訊／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染；而衛福部長陳時中12日在立院備詢時，也未否認基隆傳出確診者，更坦言今天可能進入第三級警戒。對於疫情升溫，兼任民進黨主席的總統蔡英文下午預計在中常會前發表談話。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源待釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

對此，指揮中心提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

不過，陳時中上午赴立法院衛環委員會備詢時，針對網路傳言基隆有確診者一事，他並未直接否認，僅表示下午會再跟外界說明；而他在答詢時也坦言，今天可能進入第三級警戒。

面對國內疫情升溫，身兼民進黨主席的總統蔡英文，預計在下午民進黨中常會前發表談話。據悉，主要針對國內疫情升溫，提醒國人依指揮中心的防疫指引，敦促國人上緊發條團結抗疫。

此外，由於疫情升溫，民進黨也遵照指揮中心的指引，暫緩5月16日公投施政說明會，並也暫停舉行6月8日前的所有相關說明會。不過，由於民進黨內評估，在野黨勢必會藉此機會政治操作，一手批評民進黨政府防疫作為，另一手批評民進黨只顧防疫，不能談公投。

因此，民進黨人士表示，儘管實體活動暫緩舉辦，但「溝通不停，論述先行」，儘管防疫保持社交距離，但「透過社群，溝通零距離」，接下來仍會透過新聞發佈、網路社群跟民眾說明民進黨對於公投「四個不同意」的態度。

不過，由於疫情的緣故，民進黨中央黨部在採訪規劃上也做了調整，僅由攝影代表進入會議室拍攝，而黨中央也會透過臉書社群直播，減少採訪記者群聚在狹小室內的狀況。