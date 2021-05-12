防疫升級！蔡英文維安特勤戴手套執勤　民進黨記者室新設隔板

▲民進黨防疫作為升級，記者室新設透明隔板。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染，而今日很可能進入第三級警戒。對此，總統蔡英文12日中常會前也安排發表談話，而民進黨的防疫作為也升級，記者室座位新設透明隔板，維安人員也全數戴手套執勤。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源待釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

對此，指揮中心提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

不過，陳時中上午赴立法院衛環委員會備詢時，針對網路傳言基隆有確診者一事，他並未直接否認，僅表示下午會再跟外界說明；而他在答詢時也坦言，今天可能進入第三級警戒。

面對國內疫情升溫，身兼民進黨主席的總統蔡英文，預計在下午民進黨中常會前發表談話。據悉，主要針對國內疫情升溫，提醒國人依指揮中心的防疫指引，敦促國人上緊發條團結抗疫。

在此同時，民進黨中央黨部的防疫作為也隨之升級，記者室的每一個座位全數新設透明隔板，而總統維安人員也全數配戴手套執勤。

在採訪規劃上，民進黨中央黨部也做了調整，僅由攝影代表進入會議室拍攝，而黨中央也會透過臉書社群直播，減少採訪記者群聚在狹小室內的狀況。