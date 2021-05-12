傅崐萁假釋案獲准　待高院裁定後即可出監

▲傅崐萁獲准假釋，近日出監。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前花蓮縣長、現任立法委員傅崐萁，因捲入炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，去年被依連續炒作股票罪判刑2年10月，最後高等法院裁定他因另案，合併應執行3年10月，並於去年5月25日帶職（立法委員職務）入花蓮監獄服刑。他服刑過半後，今年4月初聲請假釋，經法務部矯正署複審後，已於12日核准假釋，近日即將出監。

傅崐萁於2008年由親民黨轉回國民黨，2009年為參選花蓮縣長，放棄國民黨籍，最後以無黨籍身分選上花蓮縣長，並成功連任。而他因2003年間與股市名嘴張世傑（古董張）等人合作，炒作合機電線電纜公司股票，案件纏訟多年後，最高法院2018年9月間駁回上訴定讞，傅崐萁隨即被內政部解職，並在2018年9月25日進入花蓮監獄服刑，服刑206天後，2020年4月18日出監。他出監後以國民黨身分參選立委，並順利當選。

當選立委後，他被檢方指控，曾於1997年尚未從政前，與時任台鳳公司負責人黃宗宏及已故股市金主黃任中等人，集資炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司上市股票，因此提起公訴。高院更三審2019年2月間輕判2年10月。案經上訴最高法院，最高法院2020年5月間駁回上訴，傅崐萁於去年5月底，帶職進入花蓮監獄執行。由於他先前另涉合機炒股案及假離婚案已執行1年1月，高等法院去年6月間裁定，傅崐萁共犯3罪應執行3年10月。

經過計算扣減後，傅崐萁其實入監僅需10個月，就可以申請假釋；另外由於他因獄中表現良好，早在去年12月就已經被移往低度監禁的生活的花蓮外役監。而他也在今年4月初，就提出假釋聲請，初審很快過關，被送進法務部矯正署複審。

矯正署複審於12日過關，隨即提報法務部，並將假釋核准，提報高等法院裁定。預計高院將於近日內裁定將傅崐萁交付保護管束，並發交花蓮地檢署執行，屆時傅崐萁就可以假釋出獄，並繼續執行立委職務。