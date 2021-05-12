遭影射海外豪賭施明德求償　黃雍利二審加碼要賠50萬

▲前民進黨主席施明德遭影射海外豪賭，二審獲賠。（圖／記者林銘翰攝）

記者吳銘峯／台北報導

前民進黨主席施明德，日前在三立電視台「54新觀點」節目中，遭來賓前稻江學院休憩系副主任黃雍利影射，施明德在菲律賓賭場賭博，數分鐘內賭輸50萬美金（約新台幣1500萬）。施明德不滿，起訴要求回復名譽，一審判決黃男須賠償30萬元並道歉，上訴二審後，加碼要求黃男須賠償50萬元並道歉。可上訴。

施明德起訴指出，2017年7月19日「54新觀點」節目時間23時18分22秒至23時20分18秒間，標題為「真？政壇" 施公" 也豪賭. . . 連選舉經費也賭光光？」節目主持人陳斐娟與來賓黃雍利對談，黃雍利說「他的綽號叫施公，施公，姓施。在政壇上，前幾年，大概十幾年前還蠻有力的，選舉的時候對不對，是不是募錢、募款、基金會，到後來有一天，我在CASINO值班，那時候我當賭場的經理，一看施公來了，因為施公他下注很大，一把都是兩萬塊美金起跳」

黃雍利接著說「我只知道他姓施，頭髮留得長長的，滿性格的一個男人，因為我們要有職業道德，不能夠把我的曾經的顧客講出來。那20萬美金一下子打掛了，怎麼辦？再追加，那再追加的話，那時候總經理就說簽個字，沒關係，再給他30萬，30萬美金再進來，4分鐘全部打掛，沒有了。」陳斐娟期間也接話「枉費他關這麼久，名聲這麼好，被你說出來。」

施明德認為自己遭到影射，名譽受損，提出民事訴訟，要求黃雍利及陳斐娟連帶賠償300萬元新台幣，並在聯合報、自由時報、蘋果日報、三立新聞網的頭版、網站刊登道歉聲明1天。一審判決黃雍利須賠償30萬元，並在三立新聞網的首頁刊登道歉聲明1天。

案經上訴，施明德追加三立電視公司為共同被告，要求黃雍利、陳斐娟、電視台連帶賠償230萬，並在3大報、以及三立新聞網上刊登道歉聲明。二審高等法院審理後，還是認定僅黃雍利要負責，但加碼改判黃雍利須賠償50萬元，另外還要將回復名譽啟事以固定不輪播之方式刊登在三立新聞網首頁1日。可上訴。