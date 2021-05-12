　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃書瑜／報稅季必讀！股票族該繳哪些稅

▲▼台北股市電子、金融、傳產股齊揚，漲幅超過200點，站上16570點再登新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲報稅月到來，股票族必須了解需繳納哪些稅，這也是成本的一部分。（圖／記者湯興漢攝）

從2020年至今，投資股票的人數不斷攀升，甚至創下15年來的新高。無論你是本來就有在做股票投資，或是剛踏入股票世界裡，都有必要了解股票族需要繳的稅，因為它也會是成本的一部分喔！

簡單而言，投資股票會涉及到的稅可能有證券交易稅、證券交易所得稅、綜合所得稅、最低稅負制。但提到股票又提到稅，可能讓人覺得很複雜，本文限縮在本國個人投資國內股票的情形，投資海外股票涉及到的最低稅負制，以下就不多做介紹。

賣股票當天的稅：證券交易稅

無論在買或賣股票的當天，大家都知道證券商會收取手續費，而這個手續費原則上是每股單價的0.1425％，但是不同的證券商在手續費收取上會有不同的折扣，這個大家在開戶時可以先行了解，畢竟這也是投資成本的一部分。

除了買賣當下會有手續費外，在賣出股票時還有個稅要繳，那就是證券交易稅。證券交易稅的課徵稅率會跟操作模式有關，分成以下兩種：1.持有超過一天以上的賣出，按出售時的成交金額課徵0.3％的證券交易稅；2.當日買進賣出同種類同數量之股票（俗稱的「現股當沖」），按出售時的成交金額課徵0.15％的證券交易稅。

有所得就要課稅，這是所得稅的基本精神。但因為證券交易所得稅實施期間正好遇上國際經濟衰退，國內經濟市場亦深受影響，所以自2016年1月1日起停徵證券交易所得所得稅。

▼個人投資境內股票須繳納的稅。

▲▼股票族繳稅相關表格

報稅月會牽涉到的綜合所得稅

許多人買賣股票是走一個長期投資的路線，長期持有股票並賺取股利，如果有股利收入時，就會被計入綜合所得稅來計算。自從2018年廢除「兩稅合一制」後，目前股利所得的申報可以選擇「合併計稅」或「分開計稅」兩種方式。

1. 股利所得合併計稅：依照文義就可以知道，這種方式是將股利所得併入綜合所得總額一起計稅。這種申報方式會有8.5％的股利抵減率，每一申報戶的抵減上限為8萬元，若抵減完還有餘額則可退稅。所得稅率級距分成5段：分別為5％、12％、20％、30％、40％，通常適用30％及40％稅率的人或許不是那麼大眾，所以大部分的民眾幾乎都是採用合併計稅這種方式來申報。

2.單一稅率28％分開計稅：前一種方式會涉及到所得稅率級距的問題，而分開計稅就不用考量所得稅稅率，就股利所得部分直接以28％來計算，而且也無法做抵減。通常高所得的人，也就是稅率可能要用到30％以上的人，才會考量採用這種申報方式。

舉例說明，假設某甲年薪50萬元，一年的股利所得約20萬元，適用稅率為5％，2021年報稅該採哪種方式呢？

▲▼股票族繳稅相關表格

從以上計算下來可知，合併計稅時某甲還可以拿到退稅2,400元，但若採用分開計稅，卻要繳納6萬600元，某甲當然是選擇合併計稅。

另外還要提醒，假設單次領取的股利就達到2萬元時，還會需要被扣取2.11％的二代健保補充保費喔！

好文推薦

黃書瑜／3分鐘看懂使用牌照稅

▲▼ 法律白話文運動●黃書瑜，目前為執業律師，台北大學法律學系博士生，具有法律、會計雙學士，與財稅法學碩士學位，斜槓到講師、部落客，目前同為podcast《法律什麼鬼。復仇版》主持人之一。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
LIVE／恐進入第三級警戒　蔡英文發表談話
新北若封城　「禁足21天」防疫措施曝光
宜蘭國小學童確診「媽媽也染疫」！　姑姑在銀河遊藝場工作　
旅遊全沒了！若升3級警戒「主題樂園、風景區」都將停止營業
快訊／萬華「清茶館小姐」確診！　也去過廟會
快訊／今日傳「本土超過10例」！新店、萬華都有　蘆洲7人
社區有確診者怎辦？　美女醫曝「2步驟自保」：感染力非常低
基隆婦足跡曝光！一家4口曾到高雄進香　10天後確診
台灣進入社區感染！若升第三級警戒有多恐怖？　網曝殘酷真相

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

防疫升級　北部國稅局停止赴外報稅服務！

報稅季必看！小孩被偷報撫養、擋福利資格怎麼辦？

因疫情隔離就醫「無法5月繳稅」　可延到6月底申報

去年報過扶養「系統沒顯示」　財政部：第3年才能查到

國稅局今開門　財政部長籲「手機報稅」減群聚風險

報稅現場直擊！防疫全面升級　民眾依舊跑國稅局臨櫃　

黃書瑜／報稅季必讀！股票族該繳哪些稅

吳景欽／國民法官如何面對酒駕致死罪

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

黃書瑜／報稅季必讀！股票族該繳哪些稅

吳景欽／國民法官如何面對酒駕致死罪

維密最新摯友是「歐陽娜娜前經紀人」！　豐腴代言照網看傻：拒買

防疫新規懶人包！6賣場禁試吃、3大超商近萬間停借廁所

不斷更新／第32屆金曲獎入圍名單揭曉！

LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

LIVE／疫情進入第三級警戒？　蔡英文將親自上火線發表談話

獨／疫情爆發！《火神》險開天窗透支千萬　香港火效專家來不了

社區感染爆發！　新北若封城擬「禁足21天、1周外出3次採購物資」

快訊／台北市國際龍舟賽「準備閉門」　路跑、足球賽、柔道全取消

獨／起底高雄鐵鎚男　19歲就襲胸！「從右摸到左」害女騎士慘摔　

哈登復出在即！厄文卻遭重擊右臉「狀況不明」　籃網3巨頭難合體

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

法律熱門新聞

吳景欽／國民法官怎麼判酒駕致死

黃書瑜／股票族該繳哪些稅

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

通報詐欺帳戶違憲　最高法院不理

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

吳景欽／酒駕致死罪該增加死刑嗎

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

住屋漏水相關法律問題

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

李善植／和解書有法律效力嗎

更多熱門

相關新聞

不要再當韭菜！專家：隱形冠軍這樣挑

不要再當韭菜！專家：隱形冠軍這樣挑

在一個領域長期磨練技術的公司，人力與設備都相對穩定，當產業進入繁榮時期，訂單會增加，因而能立刻受惠。此 時，公司獲利的程度會隨著產業的成長幅度而不同，有飆漲 100％∼ 200％的股票，也有飆漲10倍的十倍股。

遭影射豪賭施明德求償　黃雍利二審賠50萬

遭影射豪賭施明德求償　黃雍利二審賠50萬

傅崐萁假釋案獲准　近日出監

傅崐萁假釋案獲准　近日出監

解雇30年員工　海軍後勤支援指揮部敗訴

解雇30年員工　海軍後勤支援指揮部敗訴

MSCI公布半年度調整　新增陽明、剔除群光和興富發

MSCI公布半年度調整　新增陽明、剔除群光和興富發

關鍵字：

法律司改人權黃書瑜法律白話文運動報稅股票股利證券交易稅證券

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

基隆婦確診女兒北市上班　大樓某樓層今起禁止出入

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面