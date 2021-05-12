黃書瑜／報稅季必讀！股票族該繳哪些稅

▲報稅月到來，股票族必須了解需繳納哪些稅，這也是成本的一部分。（圖／記者湯興漢攝）

從2020年至今，投資股票的人數不斷攀升，甚至創下15年來的新高。無論你是本來就有在做股票投資，或是剛踏入股票世界裡，都有必要了解股票族需要繳的稅，因為它也會是成本的一部分喔！

簡單而言，投資股票會涉及到的稅可能有證券交易稅、證券交易所得稅、綜合所得稅、最低稅負制。但提到股票又提到稅，可能讓人覺得很複雜，本文限縮在本國個人投資國內股票的情形，投資海外股票涉及到的最低稅負制，以下就不多做介紹。

賣股票當天的稅：證券交易稅

無論在買或賣股票的當天，大家都知道證券商會收取手續費，而這個手續費原則上是每股單價的0.1425％，但是不同的證券商在手續費收取上會有不同的折扣，這個大家在開戶時可以先行了解，畢竟這也是投資成本的一部分。

除了買賣當下會有手續費外，在賣出股票時還有個稅要繳，那就是證券交易稅。證券交易稅的課徵稅率會跟操作模式有關，分成以下兩種：1.持有超過一天以上的賣出，按出售時的成交金額課徵0.3％的證券交易稅；2.當日買進賣出同種類同數量之股票（俗稱的「現股當沖」），按出售時的成交金額課徵0.15％的證券交易稅。

有所得就要課稅，這是所得稅的基本精神。但因為證券交易所得稅實施期間正好遇上國際經濟衰退，國內經濟市場亦深受影響，所以自2016年1月1日起停徵證券交易所得所得稅。

▼個人投資境內股票須繳納的稅。

報稅月會牽涉到的綜合所得稅

許多人買賣股票是走一個長期投資的路線，長期持有股票並賺取股利，如果有股利收入時，就會被計入綜合所得稅來計算。自從2018年廢除「兩稅合一制」後，目前股利所得的申報可以選擇「合併計稅」或「分開計稅」兩種方式。

1. 股利所得合併計稅：依照文義就可以知道，這種方式是將股利所得併入綜合所得總額一起計稅。這種申報方式會有8.5％的股利抵減率，每一申報戶的抵減上限為8萬元，若抵減完還有餘額則可退稅。所得稅率級距分成5段：分別為5％、12％、20％、30％、40％，通常適用30％及40％稅率的人或許不是那麼大眾，所以大部分的民眾幾乎都是採用合併計稅這種方式來申報。

2.單一稅率28％分開計稅：前一種方式會涉及到所得稅率級距的問題，而分開計稅就不用考量所得稅稅率，就股利所得部分直接以28％來計算，而且也無法做抵減。通常高所得的人，也就是稅率可能要用到30％以上的人，才會考量採用這種申報方式。

舉例說明，假設某甲年薪50萬元，一年的股利所得約20萬元，適用稅率為5％，2021年報稅該採哪種方式呢？

從以上計算下來可知，合併計稅時某甲還可以拿到退稅2,400元，但若採用分開計稅，卻要繳納6萬600元，某甲當然是選擇合併計稅。

另外還要提醒，假設單次領取的股利就達到2萬元時，還會需要被扣取2.11％的二代健保補充保費喔！

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黃書瑜／3分鐘看懂使用牌照稅

●黃書瑜，目前為執業律師，台北大學法律學系博士生，具有法律、會計雙學士，與財稅法學碩士學位，斜槓到講師、部落客，目前同為podcast《法律什麼鬼。復仇版》主持人之一。以上言論不代表本報立場。