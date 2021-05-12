撿2條廢電纜30年老員工竟遭解雇　左營後勤支援指揮部敗訴確定

▲王姓男子被控偷電纜而遭解雇，最高法院判決解僱不合法。此為示意圖。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

在「海軍左營後勤支援指揮部」任職超過30年的王姓男子，日前因撿拾2條營區內的廢電纜，被依照竊盜罪嫌起訴，最後雖然被輕判且緩刑，但指揮部竟以雙方工作規則中明示「營利舞弊或偷竊經查屬實」為由，解雇王男。王男起訴確認僱傭關係存在，一審敗訴，二審逆轉勝訴。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為解僱不合法，駁回指揮部上訴確定。

判決指出，王男1988年10月14日起受僱於海軍左營後勤支援指揮部，並在旗津營區的鉗工場內工作，為約僱人員。但鉗工場的主管，於2008年10月12日上午7時許，發現王男駕駛的自用小客車上有電工場所有之直徑15毫米之電纜（約13.2公尺）、直徑35毫米之電纜（約5公尺）共2條，主管隨即報警，王男最後被依照竊盜罪嫌起訴，最後判決處罰金5000元、緩刑2年定讞。

不過王男遭判刑定讞後，指揮部就以工作規則已具體列舉明示「營利舞弊或偷竊經查屬實」，並與組織管理及忠實執行職務有關，王男犯竊盜罪「違反勞動契約或工作規則，均屬情節重大，應予解僱」，從而將王男解雇。王男遭解雇後，認為指揮部解僱不合法，因此提出民事訴訟，要求確認雙方間僱傭關係存在。

王男主張，當時撿拾廢電纜的場地無人看守，也沒有特別註明是誰所有，且是24小時開放空間，他以為是廢棄物，所以才想拿走做資源回收，並非有不法所有意圖。一審法院不採信，依照刑事有罪判決，認定解雇合理，判決王男敗訴。王男上訴第二審。

二審高雄高分院審理後，改認定王男竊取廢電纜之行為情節應屬輕微，指揮部客觀上仍應斟酌採用其他如記過、降職、轉調他職或扣減薪資津貼等懲戒手段，而非逕以懲戒性之解僱為之。故二審認定解僱不合法，逆轉改判決絕雙方僱傭關係仍存在，指揮部應給付回復職位前的薪水，約166萬餘元。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴確定。