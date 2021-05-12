防疫物資保證夠！陳時中盤點：醫療用口罩一天可產4000萬片

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

國內正式進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日宣布再增16例本土病例，還有1例調查中；本土病例再創單日歷史新高。面對未知疫情，許多民眾擔心是否需要搶購防疫物資，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上一一盤點所需的防疫物資，保證存量絕對夠。

陳時中表示，整個防疫措施啟動後大家不用擔心，相關PPE防疫物資在國內是夠的，其中一般用的醫療口罩，扣除掉地方政府的庫存、醫療院所相關庫存外，醫療口罩庫存量仍有6億8千萬片，每天產能最高能到4千萬片，供應量不會有問題，陳時中呼籲，民眾可先準備好防疫物資，但不用搶購，因為「這些物資都有在國內持續生產」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲防疫物資表。（圖／疫情指揮中心提供）

除了醫療口罩外，外科口罩有1億7500萬片，每天產能有200萬片，隔離衣有1200萬件，其中在醫療院所隔離衣有1070萬片庫存，另外防護面罩有24萬、呼吸器將近一萬台、酒精產能台酒每日最高可產400萬瓶，陳時中強調，不管是醫療院所或一般民眾作自我保護，量能都足夠，大家不用因為擔憂而搶購。

▼防疫6大方向。（圖／疫情指揮中心提供）