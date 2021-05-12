「萬華清茶館2人確診」感染源不明　初步匡列42人隔離採檢

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增17例本土病例，其中有2例是萬華區確診者，疑似是特種行業人員。指揮官陳時中也證實，有2名在萬華清茶館工作。

陳時中表示，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診（Ct值25），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

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案1221為50多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區西園路1段「楓香清茶館」工作，5月10日起出現喉嚨癢、咳嗽及畏寒症狀，5月11日至醫院採檢，於今日確診（Ct值16），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者12人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

陳時中日前也已經宣布台灣進入社區感染二級，停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動，民眾要落實全程配戴口罩、落實實聯制、體溫量測、人流管制等，無法落實相關措施的場所，要暫時停止營業。

一週內要恢復原本已經停止採檢的處所，因應擴大採檢，醫療院所要積極採檢，基層診所只要發現疑似症狀，就要立即轉檢，另外，也會擴大匡列，及早發現下一層感染的可能性，專責醫院一週內也要恢復隔離病房運作。

另外，因為要擴大匡列接觸者，各地方政府要擴增防疫旅館，因為一人一戶防疫旅館需求會大增。陳時中也強調，現在相關防疫物資非常足夠，且產能持續維持中，民眾不用搶購。

