新北貪官誆「打點議員」索賄500萬　錢沒拿到還遭判刑定讞

▲新北市拆除大隊官員索賄遭判刑定讞。圖為高雄市拆除大隊工作情形，與本案無關。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市政府違章拆除大隊技士劉國誠，遭檢方查出，在2017年利用職務之便，向違建戶謊稱可以緩拆或停拆，但需公關費「打點議員」疏通，藉機索賄。其中一戶人家遭索賄1200萬元，討價還價後變成500萬，但劉男錢還沒拿到，全案就遭檢舉爆發。一審將劉男判刑4年4月，二審改判3年7月與3月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，新北市民眾陳姓母女，於2017年4月翻修新北市新店區五峰路上的老舊三層樓透天厝，因工程造成噪音，有民眾向新北市拆除大隊檢舉透天厝翻修有多處違建。時任新北市政府違章拆除大隊技士劉國誠，獲報前往現場察看後，發現有利可圖。他私下與屋主連繫，謊稱有辦法緩拆或停拆違建，但需要「公關費」打點疏通；劉男為了避免被監聽，還要求對方私下辦1張SIM卡給他，好方便聯絡。

劉男獅子大開口，第一次喊價1200萬元，陳姓母女不置可否。劉男看對方不為所動，主動降價為670萬元，陳姓母女被打動，回應願意簽字付款。劉男又主動降價，謊稱可以500萬元找另名議員處理，但此時陳姓母女卻認為，如果真的付款，可能會吃上行賄罪刑責，因此不回應、不付款。而檢調單位這時又接獲檢舉，進行搜索，才查出劉男惡行。劉男錢還沒入袋，就遭檢方提起公訴。

法院審理時，劉男否認索賄，辯稱500萬元的金額是陳姓母女流淚主動提出，拜託他協助；此外，陳姓母女主動申辦SIM卡給他，是為了節省電話費，他從未主動索賄，或恐嚇要將房子拆光。但法院傳喚議員、議員助理，以及其他拆除大隊隊員，認定劉男確實索賄。一審法院將他判刑4年4月，案經上訴，高等法院二審改認定他犯下《貪污治罪條例》「利用職務上機會詐取財物未遂罪」，這部分判刑3年7月；另外還認定他犯刑法「詐欺取財未遂罪」，這部分判刑3月，得易科罰金。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。