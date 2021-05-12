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印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

▲▼印度網紅買大陸製氧機。（圖／翻攝 印度三哥馬怒）

▲印度網紅買大陸製氧機，被網友發現買非醫療機。（圖／翻攝 印度三哥馬怒微博）

記者任以芳／綜合報導

印度網紅馬怒10日在微博發文，內文稱向大陸採購2000台製氧機終於抵達，但他PO出照片被網友發現，機器包裝上寫「家用」製氧，不適合新冠患者使用。外界開始質疑大陸廠商在關鍵時刻賣黑心貨？有大陸網友反駁，認為訂購者馬怒也看得懂中文，可能考量價錢才訂購家用製氧機。

《觀察者》報導指出，印度網紅馬努在當地經營中國餐廳，中文還不錯，經常在微博網直播，講很多印度疫情。近日，他上傳影片顯示，自己和同伴拆箱製氧機，直說上千個患者有救了，甚至多次哽咽。但沒想到畫面裡出現一個小細節，引起網友正反論戰。

▲▼印度網紅買大陸製氧機 。（圖／翻攝 印度三哥馬怒微博）

▲網友發現印度網紅買的製氧機全是家用型。（圖／翻攝 郝楠微博）

大陸博主郝楠首先在微博發文指出，當自己看到馬怒賣的製氧機後，幾乎要哭出來，考慮該不該留言告訴對方實情。因為這款機器在包裝上清清楚楚的寫「家用」不適合新冠重症患者，家用制氧機只有安撫作用。

文章進一步說，最後還是決定公佈實情，並且強調「這時候賣給印度家用制氧機或者不合格的醫用制氧機，是給他們虛假的希望，是赤裸裸的欺詐和謀財害命。」如同大陸去年呼吸機和口罩亂象，拿家用制氧機冒充醫用的不良賣家。

文章直言，「中國人的臉面，就快被他們丟光。」中國製造是印度幾十萬家庭生命希望。而多少人的努力，因為一小撮人的唯利是圖而付之東流。

▲▼印度網紅買大陸製氧機 。（圖／翻攝 印度三哥馬怒微博）

▲製氧機廠家回文怒批有「明確提示」，購買者也知情 。（圖／翻攝  博主郝楠微博）

針對博主郝楠批評也引發網友支持，認為「廠家太黑心，竟然賣家用製氧機。」還有人呼籲印度採購商，「下單前要睜大眼睛。」

也有網友痛罵博主郝楠假聖人，一分錢一分貨，怎麼可能拿家用製氧機的錢去買醫療及設備。甚至連該品牌廠家也跳出來批評，出售時已經備註是家用製氧機，印度網紅馬怒也看得懂中文，不可能不知道實情。原本好事一樁，引發正反論戰。

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