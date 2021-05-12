遊藝場5人群聚釀超大危機！李秉穎曝「最危險的一群」感染機會高

▲專家諮詢小組委員李秉穎。（圖／翻攝自《hitfm周玉蔻嗆新聞》）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新增7例本土個案，當中5人屬宜蘭遊藝場群聚、新北1人確診，共6名感染源待釐清，指揮官陳時中也定調，台灣已經進入社區感染。不過，專家諮詢小組委員李秉穎今接受廣播節目專訪時提到，這並非第一次社區感染，「事實上去年有發生10次」，之所以阻斷與民眾是否落實防疫有關。

針對昨暴增的7例本土個案，陳時中宣布台灣進入「社區感染」，並提升疫情警戒至第二級。而李秉穎接受廣播節目專訪時指出，其實這「不是第一次社區感染」，所謂社區感染指的是發生確診個案，但找不到傳染源，代表還有其他感染者，可能是有傳染鏈。他解釋，以機場旅館來說，這就是一條傳染鏈，但並非社區，因為是可以找到傳染源，且與境外較為相關。

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李秉穎說，事實上去年有發生10次社區感染，只是大家有點遺忘，包括社區保全及酒店公關事件等，當時大家也都相當緊張，像是看電影包場、餐廳生意也變差，但去年的10次都有控制住。他提到，與國外專家視訊開會時，已經討論過，民眾是否有落實防疫是很重要的，防疫警覺心跟措施，會讓病毒到了社區被阻斷；這次感染是一個很大的危機，不是首度，但仍要加強跟落實防疫觀念，還是有機會消除威脅。

被問到遊藝場的群聚事件，會發生多少什麼最壞狀況？李秉穎說明，這沒辦法預測，但最危險的是他們親密接觸者，像是一天到晚在一起的家人，感染機會最高；是否會在公共場所傳染，就得看他們防疫有沒有落實。