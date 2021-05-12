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蘇貞昌籲「收心防疫」　孫大千批：過去是誰一直要台灣人放心？

▲▼蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

▲蘇貞昌赴指揮中心視察。（圖／ETtoday直播）

記者蔡文鈴／台北報導

全台疫情升溫！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，進入「社區感染」階段，行政院長蘇貞昌也呼籲國人應該要收心，做好防疫。對此，前立委孫大千批評，過去是誰在呼攏國人放心，要不要檢討一下。

孫大千12日於臉書發文表示，陳時中終於承認台灣已經處於社區感染了。如果不是因為指揮中心在過去這段期間，一直假裝看不到和聽不到，會不會就可以避免這一次的疫情破口呢？

孫大千提到，在過去一年多的防疫期間，民進黨為了希望能夠緊緊的抱住防疫紅利所帶來的政治利益，所以始終不願意去面對社區感染可能發生的現實，反而用盡各種方法去粉飾太平，美化數據，營造假象。

孫大千指出，任何與指揮中心看法相左的建議，都被視為扯後腿，並且面臨綠色網軍全面出征。所以，在防疫政策一言堂的情況之下，讓台灣民眾對於防疫成果過度樂觀，自然也大幅的降低了危機意識的警覺。

孫大千認為，此時此刻，是指揮中心面對現實的正式開始，也是亡羊補牢的最後機會。指揮中心應該改變自大傲慢的態度，停止打壓異己的做法，廣納各方意見，防疫料敵從寬，全民再次一起投入防疫工作，才能夠有效防堵此次的疫情擴散。

此外，對於蘇貞昌呼籲國人「收心了」的同時，孫大千反問，要不要檢討一下，過去這麼長一段時間中，是誰一直在呼攏台灣人民「放心吧」？

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