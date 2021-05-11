《好好愛我青春追夢人》音樂劇　8月桃園盛大首演：共譜青春回憶

▲市長鄭文燦指出，《好好愛我青春追夢人》音樂劇8月桃園盛大首演。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

《好好愛我》是台灣流行音樂史上，被喻為歌壇國民天后的桃園大溪人女兒鳳飛飛唱紅的歌，也是多數四、五年級生所熟悉又動聽的歌曲。桃園市文化局和春河劇團及跨界金馬、金曲獎的創作團隊聯手出擊，2021啟動華語流行音樂劇新紀元，推出《好好愛我、青春追夢人》音樂劇，8月起展開巡演於8月14、15日在桃園展演中心盛大首演。

市長鄭文燦11日指出，以桃園年輕城市、豐厚人文、多元族群為創作背景的音樂劇《好好愛我、青春追夢人》，透過嘻哈街舞與經典歌曲，打造出流行兼復古、跨越世代的新製歌舞演出；劇中的音樂也向一代天后「鳳飛飛」致敬，嘻哈流行歌曲中驚艷經典，題材由現在盛行的校園歌唱角逐，延伸呈現桃園音樂發展及多元融合的實踐，串接兩世代的青春記憶，重現音樂潮流盛世。

春河劇團團長暨藝術總監郎祖筠小姐，傾注多年豐富舞台創作、製作、表演經驗於本劇籌備與製作，除擔綱女主角暨總導演，更親自全國海選出17名優秀青年演員，專業培訓加入演出陣容。劇中眾星雲集「客家金曲」謝宇威、「美聲王子」林俊逸、「搖滾宮主」賴銘偉、超人氣青春偶像餅乾(馮秉軒)、柏霖、陳葦廷都有亮眼精彩的演出，還可以看桃園優秀高中生演員舞者的歌舞Battle，堪稱打造音樂劇明日之星的搖籃。

本齣音樂劇的幕後製作，係由臺灣劇場各領域大師與流行音樂跨界共組的金獎創作團隊，詞曲創作由《音樂劇編曲天后》李王若涵，獲獎無數的《國境之南》《大藝術家》作詞人嚴云農攜手合作。舞台空間呈現，由負責安溥《煉雲》、張惠妹《烏托邦》以及金曲、金馬獎的舞台設計黎仕祺，世大運開幕燈光設計車克謙、最懂潮流時尚的實踐流行設計學院設計院長林恒正，共同攜手創作國內音樂劇登峰之作。

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