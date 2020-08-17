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募資作《海角七號》音樂劇沒消息…資深女星沈時華挨告詐欺賠150萬和解

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▲▼沈時華（沈芳鎂）北院出庭。（圖／記者羅志華翻攝）

▲曾獲金馬、金鐘獎的資深女星沈時華（沈芳鎂），因跳票還不出150萬挨告詐欺，今在北院與對方和解。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

曾獲金馬、金鐘的資深女星沈時華（現改名沈芳鎂），轉戰製作人後於2016年，以製作《海角七號》音樂劇為由，向碁石公司募資150萬元，但之後計畫未如期進行，約定要還的150萬也跳票挨告詐欺；北院8月17日開庭，雙方達成和解，沈芳鎂日前已先還了20萬，並約定130萬將分期償還，但她仍否認詐欺，將回去諮詢法律意見後，再決定是否認罪。

沈芳鎂出庭表示，當時公司有多案同時進行，而《飄洋過海來看你》一劇在當時的進度比較快，他們便先以推動《飄》劇為主，《海角七號》雖進度較慢，但也有在進行，絕沒有想詐騙的意思，當時會跳票，是因受其他合作夥伴拖累，又因資金困難而導致，事後向拖累的單位求償也有成立。

沈芳鎂也坦承，碁石公司於2016年3月30日、4月1日匯款時，《海角七號》授權仍在洽談中，但強調「每個業界都有各自的生態，那是我們洽談時的說法」；碁石公司和解後，同意沈芳鎂只要如期還款150萬就予以緩刑，但沈芳鎂自認沒有犯罪，將回去與律師討論後，再決定是否認罪，本案將擇期再審。

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