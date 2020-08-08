新北文化局推原創音樂劇　澎恰恰反串「卡拉OK老闆娘」

▲C MUSICAL製作為大家試演《我的上海天菜》經典橋段。（圖／翻攝自新北市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

新北市文化局今年再度與「台南人劇團」攜手共同合作，設計一系列台灣原創音樂劇、臺灣音樂劇面面觀論壇及劇本孵化暨讀劇演出。「2020新北市音樂劇節」將於9月5日起至12月5日將在新北市藝文中心演出。

文化局表示自2016年開始打造音樂劇演出及創作人才的發展基地，今年特別邀請躍演、AM創意、刺點創作工坊及C MUSICAL製作等4組國內音樂劇專業團隊接力帶來精彩音樂劇作品。

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躍演劇團的《麗晶卡拉OK 的最後一夜》，由金鐘常勝得主澎恰恰反串飾演麗晶卡拉OK老闆娘陳麗卿，在收店前的最後一夜，麗卿忽然想點首歌，唱出自己的人生。每場演出還特別邀請神祕嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客，為本劇寫下不同的故事結局。

AM創意帶來臺灣首齣動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》，由鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰、音樂總監黃韻玲合作將駱以軍經典同名的散文作品搬上舞台。全劇以多視角舞臺影像，結合動畫影像與劇場的雙型式，讓劇場演員和電影動畫巧妙互動。

此外，刺點創作工坊演出曾三度改版均完售的口碑之作—《幕後傳奇─苦魯人生》，全劇以喜劇手法，揭露基層劇場技術人員酸甜苦辣、不為人知的一面，扶正小人物，向幕後英雄致敬。

最後壓軸則是C MUSICAL製作的全新作品《我的上海天菜》，敘述劇中女主角開展新的人生故事，在愛情裡追尋她的「天菜」，將會是一齣具有音樂劇張力的作品，期望帶給觀眾不同的感受。