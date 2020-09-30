灰姑娘不丟玻璃鞋！高跟鞋教堂邀情侶...中秋夜與音樂劇共舞浪漫

▲縣長翁章梁和雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能代言「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞臺劇。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋連假快到了，象徵幸福意象的高跟鞋教堂除了「追光逐影藝術季」和創意市集外，10月2-3日連續2天將上演一齣充滿療癒與喜樂的音樂舞臺劇，呈現生命最美的光彩，縣長翁章梁和雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能日前宣傳記者會中，熱情邀約全國民眾中秋節來「嘉」吹海風、吃蚵蟹、看音樂劇，感受充滿愛與幸福浪漫氣息的中秋佳節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞臺劇高跟鞋教堂下開演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋高跟鞋曾經創下單日數萬人次遊客人潮紀錄，為豐富景點內涵，雲嘉南管理處盛夏時節邀請國際獲獎藝術家，結合互動科技、人文藝術、燈光地景，共同營造布袋高跟鞋海景公園晝夜的不同景象，7月25日起至10月4日展出「追光逐影藝術季」，搭配現地展出的燈光藝術地景，人潮再現。

雲嘉南管處期盼讓中秋來到高跟鞋教堂的遊客都可以跟著劇中的灰姑娘，透過音樂與歌聲，感受戲劇療癒的正能量，喚醒大家內在那份單純的快樂，找到屬於每個人的幸福感。

記者會特別安排曾經在臺灣及紐西蘭巡迴演出「灰姑娘不丟玻璃鞋」的製作人兼導演陳麗娟，與演員演出精粹橋段「王子會找到我」；這段音樂舞臺劇是在表達灰姑娘與女孩們，參加了王子的皇室舞會後，各自留下自己的物品想引起王子注意，但唯獨灰姑娘什麼都沒有留下，在歌聲中感受出那種期待愛情到來、渴望幸福人生的心情。

徐振能指出，高跟鞋教堂主體建築大膽採用旋轉鏡球在高跟鞋內，光束打在鏡球上，有如一座大舞廳，歡迎大家在旋轉的星光下及療癒的音樂舞臺劇背景之中，與身旁的情人或好友共舞，一同參與這場盛大的月光舞會。

翁章梁說，秋高氣爽，秋天是螃蟹最肥美的季節，布袋和東石的蚵仔全國最優，中秋節請大家相揪來嘉義看夕陽、吹海風、吃秋蟹、嚐鮮蚵、看音樂劇。

雲嘉南管理處表示，10月2日至3日連續2天每天上午9時至晚上9時，高跟鞋教堂園區設有特色創意陽光市集，下午4時至6時安排有尋找高跟鞋活動，只要到「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁截圖ABCD4張高跟鞋圖卡，就可以在高跟鞋教堂園區以圖找圖方式進行活動，現場找到四張圖卡並出示手機畫面給現場的服務人員確認後，就能分別得到4種獎勵。

另外，10月2日-3日民眾只要手機出示音樂舞臺劇海報的畫面，即可享有免費搭乘阿里山客運168路公車至高跟鞋教堂的優惠，10月4日為活動最後一天，上午9時至傍晚6時有陽光市集，下午4時至5時30分有街頭藝人中秋情話唱不停的表演，「尋找高跟鞋」及更多活動的相關訊息，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。