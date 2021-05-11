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頭蝨「群居吸血」9周！女童頭上遍布白色蟲卵　翻開驚見噁蟲竄動

@nitpickerperth

After doing her best herself following hospital suggestions and suffering illness and injury this family return to get the right help.

Daydreaming - Chris Wallace

記者張寧倢／編譯

國外一名專業「撿蝨」從業者雪莉（Sherrii）時常在TikTok上傳幫顧客清理頭蝨的影片，其中一則影片引起廣大迴響，觀看次數突破200萬次。一名小女孩才感染頭蝨9個星期，情況卻相當嚴重，不僅就能看到許多白色蟲卵卡在頭髮上，翻開毛髮後更能看見頭蝨正在竄動，以及頭皮上被咬傷的發紅痕跡。

▲▼國外女童滿頭都是頭蝨的蟲卵，翻開還有成蟲再爬動。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

▲國外女童滿頭都是頭蝨的蟲卵，還有一些紅腫傷痕。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

根據《每日星報》報導，雪莉在4日上傳的影片中表示，這名小女孩2月份就曾被媽媽發現感染頭蝨，當時是第一次來看診，但此後因為她的母親病重，還經歷腳踝骨折與手術等變故，所以一直未能再帶女兒過來進行後續治療，最後在9個星期之後，小女孩終於再次接受治療，但情況已經相當嚴重。

▲▼國外女童滿頭都是頭蝨的蟲卵，翻開還有成蟲在爬動。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

▲翻開女童的頭髮還能看見有多隻成蟲不斷爬動。（圖／翻攝自TikTok／nitpickerperth）

影片畫面顯示，還沒沾濕頭髮之前就能看到許多白色小點的蟲卵附著在小女孩頭上，翻開頭髮後，可以看見多隻頭蝨成蟲在頭皮上爬來爬去，一旁一就有大量蟲卵尚未孵化，看了不禁令人發毛。此外，女孩的頭皮上看起來也有一些抓傷或頭蝨咬傷留下的傷痕。

最後雪莉用藥劑等將小女孩的頭髮沾濕，再用間距密集的鐵梳一次次將成蟲與蟲卵清除，畫面還拍到被刮下來的頭蝨聚集成群，幾隻生命力旺盛的還會在梳子上竄動。雪莉說，她已經等不及要解決這些蟲子了。而其他網友則留言說，「小小年紀經歷這些一定很痛苦，我女兒也曾有過一些頭蝨，那時我每天檢查她的頭髮」、「天啊，不如剃掉頭髮，重新來過吧！」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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