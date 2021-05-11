不科學！40歲美魔女曬「與19歲女兒合照」　網嚇瘋：哪個是媽媽？

▲川端歩（左圖左，右圖左）和女兒像姐妹，照片上分不出來誰才是媽媽。（圖／IG@ ayumi_kawabata_0822）

圖文／CTWANT

溫馨的母親節剛結束，許多母親因為忙於工作、家務與育兒，常常沒時間好好打點自己。但日本有一位名為「川端歩」的媽咪，才40歲的她，已經有個19歲的正妹女兒，而最誇張的是，這位媽咪與年紀已經是少女的女兒搭在一起合照，卻難以分辨誰是媽媽、誰是女兒，川端歩40歲的逆齡美貌，讓網友看了陷入一陣臉盲，不敢相信眼前的正妹，居然是個40歲的媽咪。

川端歩日前參加《日本國民美魔女大賽》，憑著完全看不出年紀的容貌與好身材，順利奪下亞軍，但人氣比第一名還旺，瞬間成為全日本討論度最高的人物；從川端歩的IG自我介紹顯示，她今年40歲，身高166cm，有一個剛過19歲生日的女兒。

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▲川端歩保養得宜，完全看不出來已經40歲。（圖／IG@ ayumi_kawabata_0822）

但最讓人覺得不可思議的是，每當川端歩曬出與女兒的合照時，母女倆完全看不出年齡差距，讓看到照片的網友全都傻眼，驚呼「我分不出誰是媽媽，誰是女兒」、「說是姊妹我都信」。

而其實今年40歲的川端歩，是一名單親媽咪。她在選美比賽後透露，她是在念大學時發現懷孕，後來休學結婚，無奈這段婚姻，在她26歲時就結束，自此之後，她就成為一名母兼父職，獨力扶養女兒長大的單親媽媽。而面貌完全凍齡的她，即便離婚後有很多男生追求，但她並不急於再走入婚姻，希望繼續享受單身的生活。

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