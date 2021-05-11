警教官被當工人　醉罵5字經後睡死…醒來才知釀松山之亂

▲楊忠蒞在街頭醉罵5字經後，被黑衣人當成挑釁工人追回派出所，一進寢室倒頭就睡 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署11日偵結松山分局中崙派出所遭黑衣人大鬧案，還原事發原因，是分局教官楊忠蒞酒後不滿對街年輕人喧嘩，臭罵5字經，徐權等10人以為被工人挑釁，一路追進警局，楊忠蒞還一度在派出所門口招手作勢要徐權「來啊」，自己卻直衝8樓寢室呼呼大睡，渾然不知黑衣人闖進派出所大鬧96秒，而徐權等人則是看到新聞才知楊是警察。

北檢調查，現已遭調職的楊忠蒞4月16日凌晨，和朋友在外飲宴後，搭計程車到台北小巨蛋下車，準備走一段路回分局順便散散酒意，走道南京東路4段與北寧路口時，覺得對街626酒吧門口的年輕人太吵，咒罵5字經，要求對方小聲一點。

而這群也剛酒飽飯足的年輕人被罵得不爽，群起跑過南京東路要追打楊忠蒞，楊拔腿加速跑回松山分局，一進門還回頭對外面招手，作勢要對方「來啊」，沒想到徐權等人真的衝進警局，楊趕快搭電梯回8樓寢室，馬上倒頭呼呼大睡。

▲徐權在中崙派出所拿鐵椅砸壞公務電腦後，被同行黑衣人安撫勸離。（資料照／記者劉昌松攝）

楊忠蒞到案表示，他想說外人進入派出所，值班同仁會做處理，睡醒才知對方竟然大鬧警局；衝進派出所的徐權等人則表示，他們是626酒吧的客人，因為酒吧即將搬遷，他們去把存酒喝完後在店門口聊天，因為楊忠蒞臭罵時站在工地的工程車旁，誤以為是工人挑釁，才會一路追進警局要人，看到新聞才知原來是警察，事情鬧大了。

而徐權在派出所除了拿起鐵椅砸向桌上的電腦螢幕，還試圖2度拿起另張椅子，被同行友人攔下，另名涂姓酒商一則直在門口要求大家離開，等事件暫告平息後，涂再帶著徐權回派出所道歉並承諾願意賠償砸毀電腦的損失，檢方調查，除涉嫌毀損公務電腦的徐權外，其他衝進派出所的9名黑衣人多在相互安撫情緒或勸離，並無妨害公務等犯行，因此處分不起訴。

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