　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警教官被當工人　醉罵5字經後睡死…醒來才知釀松山之亂

▲▼ 台北地檢署傳喚松山分局教官楊忠蒞 。（圖／記者劉昌松攝）

▲楊忠蒞在街頭醉罵5字經後，被黑衣人當成挑釁工人追回派出所，一進寢室倒頭就睡 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署11日偵結松山分局中崙派出所遭黑衣人大鬧案，還原事發原因，是分局教官楊忠蒞酒後不滿對街年輕人喧嘩，臭罵5字經，徐權等10人以為被工人挑釁，一路追進警局，楊忠蒞還一度在派出所門口招手作勢要徐權「來啊」，自己卻直衝8樓寢室呼呼大睡，渾然不知黑衣人闖進派出所大鬧96秒，而徐權等人則是看到新聞才知楊是警察。

北檢調查，現已遭調職的楊忠蒞4月16日凌晨，和朋友在外飲宴後，搭計程車到台北小巨蛋下車，準備走一段路回分局順便散散酒意，走道南京東路4段與北寧路口時，覺得對街626酒吧門口的年輕人太吵，咒罵5字經，要求對方小聲一點。

而這群也剛酒飽飯足的年輕人被罵得不爽，群起跑過南京東路要追打楊忠蒞，楊拔腿加速跑回松山分局，一進門還回頭對外面招手，作勢要對方「來啊」，沒想到徐權等人真的衝進警局，楊趕快搭電梯回8樓寢室，馬上倒頭呼呼大睡。

▲▼松山分局之亂，黑衣人徐權現身北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐權在中崙派出所拿鐵椅砸壞公務電腦後，被同行黑衣人安撫勸離。（資料照／記者劉昌松攝）

楊忠蒞到案表示，他想說外人進入派出所，值班同仁會做處理，睡醒才知對方竟然大鬧警局；衝進派出所的徐權等人則表示，他們是626酒吧的客人，因為酒吧即將搬遷，他們去把存酒喝完後在店門口聊天，因為楊忠蒞臭罵時站在工地的工程車旁，誤以為是工人挑釁，才會一路追進警局要人，看到新聞才知原來是警察，事情鬧大了。

而徐權在派出所除了拿起鐵椅砸向桌上的電腦螢幕，還試圖2度拿起另張椅子，被同行友人攔下，另名涂姓酒商一則直在門口要求大家離開，等事件暫告平息後，涂再帶著徐權回派出所道歉並承諾願意賠償砸毀電腦的損失，檢方調查，除涉嫌毀損公務電腦的徐權外，其他衝進派出所的9名黑衣人多在相互安撫情緒或勸離，並無妨害公務等犯行，因此處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
「五股獅子會前會長」驚傳確診！　LINE群呼籲會員：不要外出
快訊／宜蘭驚傳確診　某商務飯店、遊藝場突大消毒
快訊／蘇貞昌：大家該收心！　宣布有「新疫情變化」
快訊／五股獅子會前會長傳確診！　指揮中心回應了
LIVE／染疫擴大？　蘇貞昌突緊急前往指揮中心
快訊／恐進入二級社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級
成功國宅又傳確診！　里長急問CDC遭踢皮球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳宜蘭出現確診者+接觸者陽性！宜蘭衛生局：以中央宣布為主

「台中鋼鐵人」飛天觸民航法　律師：釀禍得負刑民事過失責任

印尼台商染疫求妻顧小三兒！15年不聞問正宮怒　父母死回家住1晚

辣妹躲高雄套房！手指比出「數字7」藏暗號　衣服脫一半就露餡

警教官被當工人　醉罵5字經後睡死…醒來才知釀松山之亂

引爆黑心混油！富味鄉炒股案更二審董座兄弟均獲緩刑免入監

新北貪官誆「打點議員」索賄500萬　錢沒拿到還遭判刑定讞

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：我的心就好痛好痛

中風房東認鈔票逮蒙面盜！一原因背誦流水號　房客還他1千露餡

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝　黑衣人砸電腦悔過仍遭起訴

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

超療癒！近距離拍攝「蝸牛吃播」　紅蘿蔔經腦入肚啃到變橘色XD

網傳宜蘭出現確診者+接觸者陽性！宜蘭衛生局：以中央宣布為主

「台中鋼鐵人」飛天觸民航法　律師：釀禍得負刑民事過失責任

印尼台商染疫求妻顧小三兒！15年不聞問正宮怒　父母死回家住1晚

辣妹躲高雄套房！手指比出「數字7」藏暗號　衣服脫一半就露餡

警教官被當工人　醉罵5字經後睡死…醒來才知釀松山之亂

引爆黑心混油！富味鄉炒股案更二審董座兄弟均獲緩刑免入監

新北貪官誆「打點議員」索賄500萬　錢沒拿到還遭判刑定讞

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：我的心就好痛好痛

中風房東認鈔票逮蒙面盜！一原因背誦流水號　房客還他1千露餡

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝　黑衣人砸電腦悔過仍遭起訴

網傳宜蘭出現確診者+接觸者陽性！宜蘭衛生局：以中央宣布為主

新娘穿「透視婚紗」出嫁！下面只剩丁字褲　她爽對賓客大尺度露出

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

徐乃麟再提「飆罵唐從聖」　15年《衝衝衝》最深刻：影響我工作態度

陽明海運強化歐洲佈局　董座鄭貞茂：上下游整合多角化佈局

「五股獅子會前會長」驚傳確診！LINE群組呼籲會員：不要外出

【廣編】電通延攬楊少夫Ethan Yang擔任集團智能中心智庫負責人

婆婆幫付頭期款「房子登記媳婦名下」　她曝20年暗黑心機：超火大

刪Q總部遞交二階罷免連署書　台灣基進：台灣應先關注自身安全

影／世勳直播遭私生飯騷擾：每天100通電話　不換號碼原因令人心疼

社會熱門新聞

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

軍官裝警白嫖按摩妹？正牌警「也做半套」還清白

愛妻遭好友NTR　夫見簡訊氣炸

薩爾瓦多籍女子台南車禍死亡

女大生追撞「老翁遭輾斃」　下秒遭逆向車撞死

外遇台商確診怕死　求女兒照顧異母妹

高雄駕駛高速撞騎士！騎士當場身亡

松山之亂所長、巡佐緩起訴！

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

更多熱門

相關新聞

台東女3天沒音訊！追手機GPS發佈全國警察雲端系統

台東女3天沒音訊！追手機GPS發佈全國警察雲端系統

台東警察分局馬蘭派出所7日晚上6點多，接獲一位媽媽報案表示，她的女兒前一天晚上出門後便不知去向，擔心她會發生危險。員警獲報後立即通報緊急協尋、發布全國警察雲端系統，並以GPS定位尋找，最後順利在母親節當天於宜蘭縣羅東鎮尋獲失蹤女子，給這位母親最好的母親節禮物。

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝

松山2警滅證「15萬換緩起訴」原因曝

三星預計8月舉辦旗艦機發表會

三星預計8月舉辦旗艦機發表會

松山之亂所長、巡佐緩起訴！

松山之亂所長、巡佐緩起訴！

即／松山分局之亂偵查終結　北檢10點記者會說明

即／松山分局之亂偵查終結　北檢10點記者會說明

關鍵字：

松山分局中崙所黑衣人電腦滅證毀損公物陳嘉昌林志誠手機滅證關說楊忠蒞

讀者迴響

熱門新聞

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

台中男童被入水溺斃？母嘆：既然過世就不告了

短裙妹酒醉腿抬高！遭運將打2巴掌摔飛

即／罔腰曬「超音波照」！裁罰結果出爐

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

她爽吃生魚片後爆腹痛　醫驚：滿滿寄生蟲

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

即／頭汴坑溪2死！　溺斃男妻公開「第一時間畫面」

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸很兇」

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面