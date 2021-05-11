台東女3天沒音訊！追手機GPS發佈全國警察雲端系統　母親節尋獲

▲焦急的母親到警所報案請求協尋。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東警察分局馬蘭派出所7日晚上6點多，接獲一位媽媽報案表示，她的女兒前一天晚上出門後便不知去向，擔心她會發生危險。員警獲報後立即通報緊急協尋、發布全國警察雲端系統，並以GPS定位尋找，最後順利在母親節當天於宜蘭縣羅東鎮尋獲失蹤女子，給這位母親最好的母親節禮物。

據了解，女子6日晚間藉故外出找朋友，並請家人勿來電打擾，到隔天晚上6點都還沒回家也沒接電話，讓家人心急如焚，分局長鍾德勳知悉後指示，只要民眾手機有開機就立即定位協助尋找。

▲▼警方透過全國警察雲端系統，鎖定女子騎機車影像搜尋。

員警發現，女子手機的軌跡一路向南走，且由草埔隧道往屏東行駛，便通報屏東縣警察局共同追查。但是女子手機時開時關，令員警無法順利定位，僅能依賴斷斷續續的GPS及當地警察機關的協助尋找，原來女子騎著機車一路北上，最後落腳在宜蘭羅東，在全國員警鍥而不捨追查下，順利於母親節當日尋獲，讓心急如焚的母親放下忐忑不安的心，也讓女子母親得到最好的母親節禮物。

台東警察分局表示，此次能順利尋獲失蹤人，除了員警鍥而不捨的聯絡、手機定位等科技工具，也感謝全國警察機關的同心協力、認真執勤，在母親節能夠協助婦人完成尋找愛女的心願，此外也呼籲民眾，兒女是父母心中的一塊寶，善待自己、保護自己，時時刻刻的與家人常聯繫，莫讓家人擔心。

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