三星8月辦旗艦機發表會！折疊手機Galaxy Z Fold 3部分規格流出

▲三星摺疊旗艦機 Galaxy Z Fold 3 渲染圖，傳將於 8 月亮相、8月底上市。（圖／取自 Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

消息指出，三星電子可望在今年 8 月，推出三款高階智慧型手機，這包括 Galaxy S21 FE，以及兩款折疊手機 Galaxy Z Fold 3 與 Galaxy Z Flip 3，其中 Galaxy Z Fold 3 的相機規格已經被曝光。

相機規格是 Twitter 部落客 @FrontTron 爆料，根據他所說，Galaxy Z Fold 3 總共會有五顆鏡頭，其中兩顆是自拍鏡頭，這包括正面的 1000 萬畫素自拍鏡頭，使用的是 SONY IMX374 感光元件，感光像素 1.22 µm，至於內部可折疊螢幕下方，三星使用了一顆 1600 萬畫素自拍鏡頭，使用的是 SONY IMX＿71，感光像素 1µm，傳聞這是三星第一款採用 Under Display Camera（UDC）螢幕內藏相機技術的智慧型手機，這將讓內部摺疊螢幕將會有滿版可視範圍。

▲三星Galaxy Z Fold 3 可能將是該公司旗下第一款內藏相機的手機。（圖／取自 Twitter）

在背面，Galaxy Z Fold 3 可能配置三顆跟 iPhone 12 Pro 相似的三鏡頭，也就是 1200 萬畫素廣角（OIS防手震），1200 萬畫素長焦與 1200 萬畫素超廣角的配置，不過這次爆料沒有感光元件數據與焦距，預計可以在低光源的條件下拍攝更清楚的照片與影片，而且三顆鏡頭至少都能拍 4K @ 60fps 的影片。

▲三星Galaxy Z Fold 3 採用三顆直向排列的主鏡頭，拍攝畫素都是 1200 萬畫素。（圖／取自 Twitter）

其他規格方面，Galaxy Z Fold 3 具備 IP67 防水防塵，一般顯示螢幕為 6.2 吋，打開為 7.4 吋，這次這兩塊螢幕更新率都會提升到 120Hz，搭載高通S888 處理器，並且有 12GB / 16GB RAM，256GB / 512GB 儲存空間組合，電池容量為 4400 mAh，支援 25W 快充。

另外，由於今年初三星已經確認不會有 Galaxy Note 系列，因此 Galaxy Z Fold 3 將會隨盒裝附贈 S Pen。另外現在可以確認的一點是，由於 8 月份 Android 12 還在測試階段，因此該款手機在 8 月底推出時將搭載 Android 11 作業系統。

上市情報方面，根據韓聯社消息，三星可望今年 8 月初至 8 月中旬之間舉辦 Galaxy Unpacked 2021，期間將發表 Galaxy S21 FE，以及兩款折疊手機 Galaxy Z Fold 3 與 Galaxy Z Flip 3，並且很快地將在 8 月底上市，預期兩款新摺疊手機的售價可能會比上一代便宜 50 萬韓圓，約少了台幣 12,500 元左右，約台幣 5.2 萬元附近就可以入手，S21 FE 的售價可能會在 70 萬韓圓，約合台幣 17,500 元左右。

▲Galaxy Z Flip 3 渲染圖。（圖／取自 Twitter）

以上是Galaxy Z Fold 3 目前為止較為可信傳聞，而除了 Galaxy Note 系列今年不會發表之外，三星尚未確認上述任何一項消息，不過這次曝光的消息當中，兩款折疊手機 Galaxy Z Fold 3 與 Galaxy Z Flip 3 是可以被確認會在今年度推出，詳細規格與在台上市情報，仍以三星官方公告為主。